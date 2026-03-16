Paro universitario en Neuquén y Río Negro: qué pasa con las clases esta semana y cuál es el reclamo docente

Los gremios docentes y no docentes anunciaron medidas de fuerza durante la semana del 16 al 20 de marzo. Desde el lunes, llevaran adelante paros durante varias jornadas, según detallaron es en reclamo al incumpliento de la ley de financiamiento universitario.

En Neuquén y Río Negro habrá cese de actividades en la Universidad Nacional del Comahue. Te contamos en detalle las medidas en la región.

Los motivos del reclamo docente

El reclamo principal está vinculado con la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes, quienes denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo en los últimos meses. Los gremios sostienen que los aumentos otorgados por el Gobierno no alcanzan para compensar la inflación acumulada.

Además de la cuestión salarial, los sindicatos también reclaman la apertura de negociaciones paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el sector advierten que la situación presupuestaria compromete el funcionamiento de las instituciones y las condiciones laborales del personal.

Hasta el momento, algunas de las universidades adheridas son: Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), entre otras.

Las federaciones sindicales anticiparon que el plan de lucha podría profundizarse si no hay avances en las negociaciones con el Gobierno nacional. Incluso no descartan nuevas jornadas de paro y movilización durante las próximas semanas del cuatrimestre.

El conflicto universitario vuelve a instalarse en el inicio del calendario académico, con reclamos que combinan la discusión salarial con la preocupación por el financiamiento del sistema de educación superior público en la Argentina.

Paro semanal universitario: qué pasará en Neuquén y Río Negro

La medida impacta en el comienzo del primer cuatrimestre de 2026 en muchas universidades nacionales. En algunos casos el inicio de clases se retrasará, mientras que en otros se prevé que las actividades académicas se desarrollen de manera parcial debido a la adhesión de docentes y trabajadores a las protestas.

Para el gremio docente Adunc, la decisión fue sumarse al paro nacional durante la semana, convocando a docentes y no docentes contra el gobierno de Javier Milei. El cese de actividades implicará en las universidades situadas en el Alto Valle.

Hasta el momento, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) no emitió ningún reclamo al respecto.