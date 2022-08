Se profundiza el reclamo en el cerro Catedral por un bono: largas colas en la ruta de acceso

La protesta que mantiene la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) de Bariloche en reclamo de un bono de 50.000 pesos para los trabajadores de la concesionaria Catedral Alta Patagonia (Capsa) generó hoy filas de autos de hasta 4 kilómetros para llegar al centro invernal y el gremio promete endurecer las medidas con cortes de ruta a partir de mañana.

El gremio había anunciado que ayer retomaba el reclamo pero finalmente lo hizo hoy a media mañana, justo cuando el centro invernal habilitó gran parte de la montaña luego de cinco días de complejidades por las condiciones meteorológicas. Por eso, la cantidad de esquiadores que decidieron llegar al cerro debieron afrontar largas colas en la ruta que por momentos llegó a unos 4 kilómetros.

El bono que reclama el gremio es por única vez y a modo de compensación por la pérdida del poder adquisitivo, según argumentó el secretario gremial Alberto Arabarco, que hoy encabezó la protesta en la que los manifestantes entregaron panfletos a los automovilistas frente al puesto de la Policía de Seguridad Vial ubicado a unos pocos kilómetros de la base del cerro, aunque no hubo cortes de tránsito.

Arabarco cuestionó a la empresa por no conceder este bono. “Son los únicos que no lo quieren pagar, en las tres audiencias que tuvimos ante la Delegación de Trabajo lo rechazaron, cuando otros complejos como Piedras Blancas y la Fundación Sara María Furman que administra el Teleférico ya lo pagaron”.

El dirigente gremial dijo que Capsa tiene alrededor de 400 trabajadores y la mitad son temporarios. Mencionó la magnitud de la empresa respecto de los dos parques de nieve que abonaron el bono reclamado e incluso indicó que el complejo Piedras Blancas abonó una cifra superior.

El sindicato mercantil de Bariloche retomó la protesta en el acceso al cerro Catedral. Foto: Chino Leiva

Recordó que entre abril y mayo el gremio llevó a la empresa reclamos por mejores condiciones laborales que se mantienen hasta el momento. “Los trabajadores no tienen ropa adecuada, no tienen esquíes buenos ni los patrulleros que son esenciales para su tarea, no tienen baños en las plataformas y no cuentan con calefacción”, enumeró Arabarco.

La empresa sí resolvió la problemática del transporte del personal, que fue saldado en la primera audiencia ante trabajo. Arabarco indicó que además se instalaron dos baños, caloventores y entregaron algunos equipos, pero consideró que «no alcanzan, son 35 plataformas que necesitan baños y calefacción».

El sindicato AEC expresó su malestar con la empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa) con pancartas. Foto: Chino Leiva

El delegado de AEC en la empresa, Víctor Montecinos, indicó que “hay malestar” con Capsa por el trato al personal y cuestionó que no se reconozca el esfuerzo que realizan: “Es un trabajo de riesgo, estamos 12 horas al aire libre con temperaturas extremas, y ese riesgo lo muestra que en 3 años perdimos a dos compañeros”, indicó en alusión a los accidentes en los que perdieron la vida el jefe de patrulla Mario Ruiz y el operario de la telesilla Cóndor III, Germán Cofian.

Arabarco indicó que el malestar con la empresa se acrecentó semanas atrás ante la muerte de Cofian: “Los trabajadores están molestos, se dieron cuenta que a la empresa no les importan, no quisieron parar la operatoria por el duelo ante la muerte de un trabajador y fue por la presión del personal y del sindicato que cerraron, pero ni siquiera expresaron el luto en sus redes sociales”, enfatizó.

“Siempre el que se perjudica es el trabajador. En pandemia teníamos un acuerdo de pago que una parte la aportaba el Estado y a muchos temporarios todavía nos deben dos de esas cuotas”, agregó Montecinos, el delegado que es trabajador temporario y que integra las filas del cerro desde hace 27 años.

Los manifestantes del gremio mercantil entregaron panfletos a los automovilistas que llegaban al cerro Catedral. Eso demoró el tránsito. Foto: Chino Leiva

Como contracara de este reclamo, comerciantes y referentes de los instructores de esquí, publicaron hoy una solicitada en la que piden al gremio “responsabilidad” ante sus reclamos contra Capsa porque consideran que hay cientos de personas afectadas por la medidas.

“Les solicitamos a las partes que resuelvan sus diferencias sin afectar el trabajo de los más de 2.500 empleados, comerciantes, instructores de esquí, restaurantes, hosterías, hoteles, etc, que no somos parte del conflicto”, indicaron y pidieron que no realicen medidas de fuerza que “afecten directamente el trabajo de todos”.

La empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia prefirió no emitir declaraciones ante el conflicto.