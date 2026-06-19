Reforma laboral y salario dinámico: claves para empleadas domésticas en julio 2026

Tras la ratificación de las últimas escalas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), el convenio de empleadas domésticas se convirtió en el primero en incorporar la figura del salario dinámico, una de las innovaciones más discutidas de la Reforma Laboral.

Amparada en el artículo 104 bis de la normativa general, esta herramienta permite añadir componentes retributivos variables o fijos según la productividad o el mérito en los salarios de empleadas domésticas.

Para julio 2026, la introducción de este mecanismo coincide con la aplicación del último tramo del aumento paritario del 1,4% y la absorción definitiva del bono de marzo, abriendo un fuerte debate entre el respaldo de los sindicatos de la actividad y el rechazo abierto de la CGT.

Empleadas domésticas: cómo funciona el salario dinámico en el convenio de casas particulares

La introducción del salario dinámico busca modificar la lógica de las pautas automáticas de incremento para empleadas domésticas, permitiendo ligar las remuneraciones a resultados concretos o acuerdos específicos entre las partes. En el caso de trabajadoras de casas particulares, la herramienta presenta una paradoja respecto a los temores de fragmentación que plantea la conducción nacional de la CGT.

De acuerdo con lo explicado por Juana del Carmen Brítez, secretaria de Organización de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), el principal obstáculo histórico del sector era que los empleadores utilizaban la escala de la CNTCP como un techo rígido.

Con la inclusión de la cláusula 8 en el convenio actual, se explicita que los valores fijados para julio 2026 —tales como los $3.733,72 por hora para la categoría de Tareas Generales con retiro— funcionan estrictamente como «mínimos establecidos legalmente».

A partir de ese piso obligatorio, el componente dinámico habilita la negociación de pluses por rendimiento, puntualidad o tareas específicas del hogar, sin que esto implique la desaparición de las paritarias tradicionales, las cuales seguirán ordenando los umbrales básicos de la actividad.

Empleadas domésticas: la postura oficial y los puntos críticos del nuevo esquema laboral

Desde la perspectiva del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, la defensa del modelo se fundamenta en la flexibilidad y el reconocimiento del esfuerzo individual. Las autoridades laborales sostienen que el salario dinámico permite a las unidades económicas adaptar sus estructuras de costos a realidades heterogéneas, evitando que los salarios mínimos actúen como un factor de expulsión hacia la informalidad.

Sin embargo, el escenario de julio 2026 expone marcadas tensiones dentro del propio sindicato que avaló la cláusula. Desde UPACP advierten que, si bien la flexibilización para negociar por encima del básico es un avance, otros artículos de la reforma laboral afectan directamente al personal de casas particulares.

Entre los puntos de mayor fricción, se destaca la extensión del período de prueba y la posibilidad de rescindir contratos durante los primeros seis meses de antigüedad sin el esquema indemnizatorio tradicional, trazando una línea de incertidumbre sobre la estabilidad del empleo registrado en un contexto económico de alta sensibilidad.