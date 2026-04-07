Unter define en el Congreso de Bariloche su postura antes de la paritaria salarial en Río Negro

El gremio de los docentes, Unter, ya analiza en su Congreso Extraordinario en Bariloche, qué postura llevará a la próxima paritaria con el Gobierno que está prevista para el jueves en Viedma.

El Congreso se realiza en el camino a Ñirihuau, en el salón del predio del sindicato de comercio AMEC, y se ratificó a pesar de los pedidos de algunas seccionales opositoras a la conducción de suspender el encuentro de este martes en pos de la convocatoria a paritaria que se conoció ayer.

La conducción de Unter ratificó la realización del Congreso con la idea de «debatir y definir colectivamente nuestra posición en el encuentro paritario del jueves 9».

La Unter tiene dos paros definidos, pero en suspenso, luego de que en el último Congreso la mayoría resolvió declarar «insuficiente» la última oferta salarial del Gobierno y dejar en pausa las medidas de fuerza, a la espera de una señal del Gobierno que finalmente llegó con el pago de la primera cuota del bono ofrecido de 250.000 pesos y los aumentos propuestos con un 5,29% al conjunto de la docencia y modificaciones puntuales por movilidad y por ubicación, en este último caso solo para la Zona Andina y Andina Sur.

El jueves también tendrán paritaria los sindicatos de la administración pública con ATE y UPCN en la mesa de la Función Pública.