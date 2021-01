Gutiérrez ayudó a los intendentes para que paguen el bono salarial

El gobierno provincial asistió a 52 municipios y comisiones de fomento de Neuquén para que otorguen el bono salarial extraordinario a sus empleados. Los fondos totalizaron 239 millones de pesos que se sumaron al aporte que se había hecho en diciembre para el medio aguinaldo y la asistencia habitual para el pago de sueldos.

La mayoría de las intendencias anunció dos cuotas de 10.000 pesos para cada trabajador, aunque algunos con más de espaldas agrandarán la suma a 15.000.

“Se han hecho aportes en aquellos casos donde no podían afrontar el bono, como lo hacemos siempre. Y en aquellos donde tienen una administración sustentable, eficiente y eficaz, ellos llevan adelante sus propias políticas salariales”, diferenció el gobernador Omar Gutiérrez.

La información oficial indica que el reparto fue de 239 millones de pesos para el pago de la suma extraordinaria y por única vez, erogación que alcanza a 24 municipios que reciben coparticipación, siete que no la reciben y 21 comisiones de fomento.

En el caso de los municipios que reciben coparticipación, los fondos serán reintegrables y descontables de aquellos que gire el Poder Ejecutivo provincial por ese mismo concepto en el futuro. Estas 24 ciudades recibirán un total de 198 millones de pesos.

A las comisiones de fomento el gobierno enviará 17,8 millones, mientras que a los siete municipios restantes llegarán 23 millones.

El detalle que difundió el gobierno no especificó los montos enviados a cada localidad ni cuáles fueron las que no requirieron asistencia. La municipalidad de Neuquén fue una de las que no otorgó bono salarial, pues sus negociaciones con Sitramune corrieron durante todo el año por un carril distinto al de la provincia. También Cutral Co se había adelantado en diciembre con un bono navideño y hace pocos días cerró un aumento salarial del 35% con sus empleados municipales.

El sector que aún está pendiente de cualquier tipo de recomposición es el de los jubilados. El gobierno no ha dado señales aún para los trabajadores pasivos, pese a que los consejeros gremiales ya le han reclamado que gire fondos al organismo para que pueda afrontar la suma extraordinaria.

Según pudo saber este diario, en el Ejecutivo evalúan que asistir a este sector demandaría prácticamente la mitad de lo que ya se gastó para la administración pública, pues el universo de jubilados provinciales asciende a 29.000.

Si bien las finanzas provinciales parecen haber encontrado una leve mejoría, tras un año de fuerte caída de ingresos, aún caminan en el estrecho sendero que impuso la pandemia.