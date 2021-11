Hernán Casciari llega a Neuquén con “Una madre extrovertida”

El espectáculo es desopilante y con una impronta bien real. Cuenta historias de su infancia, adolescencia y adultez que protagonizó junto a su madre “Chichita”, como le dicen. Y quienes puedan ir a la función de este jueves, en el Casino Magic, van a poder conocer en vivo a la mujer que inspira muchas de los cuentos de Hernán Casciari.

“Es un recital de cuentos con cosas que pasaron con mi vieja, con mi mamá. Y tengo la suerte de tenerla haciendo sus parlamentos en cada uno de sus cuentos. Es muy divertida tenerla a Chichita en el escenario. Es algo que vengo haciendo hace años”, así describe el show el escritor ahora en Neuquén. “Una madre extrovertida” nació en el 2000 cuando a escribir en su blog. Y para cuando descubrió que atrapaba a sus lectores siguió.

Actualmente ya son más de 500 cuentos y en cada espectáculo elije, junto a su madre, cuáles van a leer e interpretar. Todo depende del estado de ánimo de Chichita ya que hay algunas historias dramáticas que suelen recordar momentos que, a veces, prefieren dejarlos para otro momento, para otro show. “A veces, hay cuentos que son dramáticos, que tiene que ver con la muerte de mi viejo, o con cosas que depende mucho del estado de ánimo de esa noche de mi mamá. Mi vieja tiene 74 años. Y es por eso que a veces no está de ánimo para hacer ciertas cosas dramáticas. Y a veces se siente fuerte y me dice: “Hagamos éste. El velorio de papá hagámoslo”. Depende mucho de eso”, precisó Casciari a Río Negro.

Pero, además de los recuerdos dramáticos aparecen los cómicos, aquellos que el escritor describe, de tal manera, que es imposible aguantarse la risa. Es que su madre es de esas que salen de lo común, del estereotipo, de lo convencional. Así es Chichita. Tan extrovertida y desopilante, que hasta pone como condición “sine qua non” que haya casino donde hagan función. Sino no viaja. “Si hay casino, mi vieja va. Ella lo pide. ´¿Cuándo hacemos algo en City Center de Rosario? ¿Cuándo hacemos algo en Neuquén que hay casino? A ella le gusta mucho cuando la invitan a lugares que tienen el casino cerca. Ella termina la función e inmediatamente se va al casino y vuelve a eso de las 3-4 de la mañana. Y por ahí me dice: gané 40 mil. Es muy feliz haciendo casino y función. Es tan simple como eso”, cuenta.

Éxito rotundo

La idea de subir a su madre al escenario fue hace seis años atrás y el escritor creyó que iba a ser la única. Que esa iba a ser la primera y última vez que iba a estar junto a su mamá dando un show. Pero el éxito fue rotundo. “Lo hicimos por primera vez en 2015 y sospechamos que iba a ser por única vez. Terminamos haciendo temporada en Mar del Plata, y en varios lugares más, luego se frenó por la pandemia y ahora retomamos”, indicó Casciari.

El escritor y fundador de la editorial Orsai confesó que disfruta de escribir sobre su vida personal y aseguró que no podría haber sido de otra manera por dos razones: es un género que disfruta y porque le ayudó a sanar algunas cuestiones. “Escribo sobre mi vida porque no me siento muy capaz de hacer una ficción, o sobre cuentos fantásticos o histórica, o una novela que pasó en 1700. Y debo confesar que sí, que después de escribir sobre mi vida ocurrió esa cosa de sanar. Cierta reconciliación con el pasado o con cosas que me daban una culpa muy personal y al ser escrita esa culpa se empezó a disipar. Me ha pasado bastante con cosas que he escrito, pero sin buscarlo. Me di cuenta después”, resaltó.

Hasta 2010 trabajó como columnista de dos importantes diarios (uno Español y otro nacional) cuando decidió largar todo e invertir en sus propios proyectos. Desde entonces no ha parado. Casciari fundó la editorial Orsai y la revista que lleva el mismo nombre, ha escrito y publicado 18 libros, mantiene activo su blog, en el que escribe con regularidad cuentos, sigue haciendo funciones de “Una madre extrodvertida”, es columnista del programa radial “Perros de la Calle” con Andy Kusnetzoff y hace unos meses se embarcó en un proyecto autogestivo para filmar la serie “Canelones” con la particularidad que será producida con dinero propio y el que done la gente. ¿Querés saber más? Entérate de todo en su página web www.hernancasciari.com

Lo que empezó como un proyecto que tenía como objetivo poder elegir con quién trabajar, qué hacer y elegir cada proyecto se convirtió en un verdadero imperio. Uno que pudo construir porque creyó en él, porque supo que desde el momento que eligiese hacer lo que quería no había otro camino que el mismo éxito. “Creo que éxito es poder decir que no cuando se te antoja. Y me parece que tener la opción de ser tu propio jefe te da la opción de decirle que no a todo lo demás. Entonces, viéndolo así tuve éxito desde un primer momento. No necesitar de todo esto para subsistir ya es un éxito”, concluyó el editor.

Lo que tenés que saber

Día y hora: este jueves a las 21.

Lugar: Sala Rainbow del Casino Magic, de Neuquén.

Entradas: $5000 butaca dospersonas, $7500 butacas tres personas

Puntos de venta: Casino Magic (Plana 4005) y Flipper (Av. Argentina 179). Vía Web: livepass.com.ar .