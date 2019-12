Hombre Rana: shows en Cipolletti y Roca, antes de grabar en Buenos Aires

El Hombre Rana vuelve a sumergirse en aguas oníricas de música y textos inspirados en los años felices que, dicen, es la infancia. Y con él, también nos sumergimos nosotros en nuestras propias aguas. Wálter Lusarreta, saxofonista y el Hombre Rana en cuestión, repone su más reciente creación para dos shows este fin de semana: mañana, a las 21:30, en el marco del 7° Festival de Jazz de Cipolletti y el sábado, a la misma hora, pero en el Cemar, de Roca (ver aparte).



El colectivo de talentosísimos artistas detrás de Hombre Rana tiene pensado llevar el espectáculo al estudio, algo que ocurrirá el 16 y 17 de diciembre, cuando ingresen al estudio Dr. F, en Buenos Aires para registrar la música y los textos que componen “Hombre Rana” para algo que no será precisamente un disco. “Convocamos al público a estos shows para que sea nuestro productor ejecutivo”, dirá, entre risas, pero también bastante en serio el propio Lusarreta durante la charla con Río Negro. Como que lo recaudado irá al proyecto en cuestión.

La estética visual estuvo a cargo de Nicolás Muñoz.



“Mi idea no es que ‘Hombre Rana’ sea un disco. De hecho, no lo será. Lo que haremos es un registro de la música y los textos para ser escuchados de manera digital. No habrá un formato físico, al respecto. Pero como el espectáculo incluye textos, dibujos y mucho audiovisual , mi intención es trabajar en una especie de multimedio”, explica Lusarreta. La idea, aún no resuelta, es que, a través de un código se pueda acceder online a esta producción.

El espectáculo que se verá este fin de semana incluirá un nuevo texto y una nueva canción respecto de la versión estrenada en el invierno pasado. Se trata de ideas nuevas que daban vuelta por la cabeza de Lusarreta y que encontraron lugar entre las melodías y las palabras originales.

Hombre Rana nació en noviembre de 2018, con varias composiciones concebidas como una suerte de suite, con un concepto que las unía. A finales de marzo de 2019 comenzamos los ensayos con el quinteto integrado por Sabina Muruat en piano y teclados, Francisco Fuchs en guitarra eléctrica, Pope González en contrabajo, Mauricio Costanzo en batería y Lusarreta en saxos y guitarra.



“La música bastaba para transmitir el concepto de la obra, pero las experiencias que la propiciaron me dieron la idea de involucrar más lenguajes. Así fue que se sumaron a la propuesta María Robin y Antonio Allías, actriz y actor, y Nicolás Muñoz en el arte visual y escenográfico”, repasa Lusarreta.

En sus propias palabras, Hombre Rana “es un rito iniciático, un viaje a la profundidad de lo que somos, al niño, a la niña, a’le niñe’, para recuperar los pedazos perdidos, o más bien desechados. La dificultad de encontrarlos radica en la imposibilidad de describirlos de nuestro ser adulto. Por eso este viaje o la narración de este viaje, que es lo mismo, no empezó por la voluntad de hacerlo, o por la idea de contarlo”.

Lo que tenés que saber

En Cipolletti.

Día y hora: este viernes a las 21:30.

Lugar: Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57).

Entrada: $150, válida para toda la jornada del 7° Festival de Jazz de Cipolletti.

En Roca

Día y hora: el sábado, a las 21:30.

Lugar: Cemar (Tucumán 1141).

Entradas: $250.

Puntos de venta: Sevretaría de Cultura de Roca y através de la página de Facebook de Hombre Rana.