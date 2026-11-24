Cada 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino como Bebida Nacional, una fecha que reconoce la importancia cultural, histórica y económica de la actividad vitivinícola en el país.

Según Wine & Spirit Education Trust (WSET), institución internacional especializada en la formación sobre vinos, la exposición al oxígeno y las altas temperaturas son dos de los principales factores que aceleran el deterioro de una botella después de abrirla.

Sin embargo, existen algunos trucos sencillos que permiten conservar sus características durante varios días y evitar que pierda su calidad.

Cómo conservar una botella de vino después de abrirla

Una vez descorchado el vino, el contacto con el aire pone en marcha un proceso de oxidación que modifica progresivamente sus aromas, sabores y colores.

Para retrasar este proceso, los especialistas recomiendan:

Volver a tapar la botella inmediatamente después de servir.

inmediatamente después de servir. Guardarla en posición vertical para reducir la superficie de contacto con el oxígeno.

Mantenerla alejada de la luz solar y las fuentes de calor.

Conservarla en la heladera, incluso si se trata de un vino tinto.

Utilizar tapones especiales para mejorar el cierre.

Otra alternativa es colocar el vino sobrante en una botella de vidrio más pequeña, limpia y con cierre hermético, para reducir la cantidad de aire en su interior.

Cuánto tiempo dura el vino después de abrirlo

De acuerdo con la revista especializada Decanter, el tiempo de conservación depende del tipo de vino, de sus características y de las condiciones de almacenamiento.

Vino tinto: entre tres y cinco días.

entre tres y cinco días. Vino blanco: entre dos y tres días.

entre dos y tres días. Vino rosado: entre dos y tres días.

entre dos y tres días. Vino espumoso: entre dos y tres días, con un tapón adecuado.

entre dos y tres días, con un tapón adecuado. Vinos dulces: algunos pueden conservar sus características durante más de una semana.

Estos plazos son orientativos y pueden variar según la cantidad de vino que quede en la botella y su exposición al oxígeno.

¿El vino tinto abierto se guarda en la heladera?

Aunque muchas personas creen que solamente los vinos blancos y rosados deben refrigerarse, los especialistas recomiendan hacer lo mismo con los tintos una vez abiertos.

Las bajas temperaturas ralentizan el proceso de oxidación y ayudan a preservar las características originales de la bebida.

Para recuperar su temperatura de servicio, se puede retirar la botella de la heladera un rato antes.

Esta recomendación resulta especialmente importante durante los meses de calor, cuando las temperaturas del ambiente pueden acelerar su deterioro.

Cómo saber si el vino perdió sus propiedades

Existen algunas señales que permiten identificar que una botella abierta comenzó a deteriorarse:

Aroma similar al vinagre.

Pérdida de los aromas frutales.

Sabor excesivamente ácido.

Cambios notorios en el color.

Pérdida de las burbujas en los espumosos.

Si el vino simplemente perdió parte de su frescura, pero no presenta señales de contaminación, puede aprovecharse en la preparación de salsas, risottos y guisos.

Por qué se celebra el Día del Vino Argentino el 24 de noviembre

El 24 de noviembre de 2010 se firmó el Decreto 1800, que declaró al vino argentino como Bebida Nacional.

En 2013, este reconocimiento fue ratificado mediante la Ley 26.870, con el objetivo de promover la identidad vitivinícola y destacar su importancia para las economías regionales.

En la Patagonia, la producción vitivinícola también forma parte de la identidad regional, con bodegas y viñedos que encuentran en los paisajes de Río Negro y Neuquén condiciones particulares para la elaboración de sus vinos.