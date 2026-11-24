Jensen Huang retornó a la sede de la empresa. Foto: Gentileza X @Nvidia.

«Gracias a todos por esta segunda oportunidad. Voy a ser un mejor director ejecutivo», sostuvo el dirigente del gigante estadounidense de semiconductores Nvidia, Jensen Huang. Regresó este martes a la sede de la empresa horas después de ser reincorporado al frente del grupo.

La cuenta oficial de la empresa publicó una foto que mostraba su vuelta a la sede del grupo en Santa Clara, California.

Qué dijo Jensen Huang al regresar a Nvidia

En varios videos en redes sociales, difundidos también por diversas cadenas de televisión estadounidenses, Huang aparece en las mismas instalaciones, sin su tradicional chaqueta de cuero negra, frente a una multitud de empleados reunidos en el vestíbulo de la empresa.

«Quiero darles las gracias a todos. Siento muchísimo haberles hecho pasar por todo esto. Cometí errores muy graves y voy a hacer todo lo posible para estar a la altura», declaró el dirigente en esos videos.

Según las imágenes, una empleada corrió hacia él para abrazarlo mientras varios trabajadores coreaban: «¡Jensen! ¡Jensen! ¡Jensen!».

Huang dimitió el 12 de noviembre, salpicado por un caso de infidelidad con una empresaria china sospechosa de espionaje y de haber eludido las restricciones estadounidenses sobre los chips de Nvidia destinados a China.

Pero el consejo de administración del gigante tecnológico anunció el lunes su reincorporación inmediata en el mismo cargo.

La decisión tuvo lugar tras repetidos llamados del presidente estadounidense, Donald Trump, cercano a Huang, para reintegrarlo.

Esto desencadenó una tormenta política en Estados Unidos: los demócratas, pero también cargos electos del propio campo de Trump, criticaron la intervención del mandatario.

En el seno de Nvidia sigue en curso una investigación interna, supervisada por consejeros independientes, sobre las sospechas de espionaje de las que Huang habría sido víctima.