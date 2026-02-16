El trío que marca el inicio del Año Nuevo Chino 2026 este 17 de febrero: Luna nueva, eclipse solar y Caballo de Fuego

El próximo martes 17 de febrero de 2026 se producirá una sincronía perfecta entre el cosmos y la tradición milenaria oriental. El inicio del Año Nuevo Chino coincidirá de manera exacta con un eclipse solar anular, un evento que ocurre gracias a la fase de Luna nueva, motor fundamental de ambos fenómenos.

Desde la astronomía, un eclipse de Sol solo es posible cuando la Luna se encuentra en fase Nueva, posicionándose entre nuestro planeta y la estrella. Debido a que el calendario chino es lunisolar, sus meses siempre comienzan con esta fase lunar. Sin embargo, que la alineación sea tan precisa como para generar un eclipse el primer día del año es un hecho extraordinario.

En esta ocasión, la Luna se encontrará en su punto más lejano de la Tierra (apogeo). Al verse más pequeña, no llegará a cubrir al Sol por completo, permitiendo que se aprecie el famoso «Anillo de Fuego» cruzando el cielo.

El rugido del Caballo de Fuego: inicio del nuevo año chino

Este 2026 marca el regreso del Caballo de Fuego, una combinación zodiacal que representa pasión, independencia y una energía arrolladora. En la astrología oriental, que este ciclo comience bajo la sombra de un eclipse solar —que equivale a la fuerza de siete lunas nuevas— sugiere un periodo de renovación total y decisiones audaces.

Mientras la ciencia se enfoca en la geometría de la alineación, el simbolismo cultural interpreta este martes como un catalizador de cambios profundos. Es el momento máximo para cerrar etapas y proyectar el nuevo año con la intensidad del elemento Fuego.

El eclipse solar será visible parcialmente en la Patagonia

Aunque el eclipse se verá en su máximo esplendor en la Antártida, en la región se percibirá de la siguiente manera: