Feng Shui: por qué recomiendan poner hojas de laurel en la puerta de entrada del hogar

El laurel es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina para aportar sabor y aroma a distintos platos. Sin embargo, más allá de su uso culinario, esta hierba también tiene un lugar destacado en la medicina natural y en prácticas vinculadas al equilibrio energético del hogar.

En los últimos años, cada vez más personas comenzaron a colocar hojas de laurel en la puerta de ingreso de la casa. ¿El motivo? Según especialistas en Feng Shui, podría ayudar a proteger el ambiente y favorecer la circulación de energías positivas.

Los beneficios del laurel

Desde el punto de vista natural, el laurel es reconocido por sus propiedades:

Digestivas , ya que puede ayudar a reducir la hinchazón y aliviar cólicos.

, ya que puede ayudar a reducir la hinchazón y aliviar cólicos. Antiinflamatorias .

. Beneficiosas para el sistema respiratorio .

. Asociadas al cuidado cardiovascular.

Pero además de sus usos en la cocina y la medicina natural, esta planta aromática tiene un fuerte simbolismo espiritual.

La puerta de entrada y la energía del hogar

En el Feng Shui, la puerta principal es considerada uno de los puntos más importantes de la vivienda. Es el lugar por donde ingresa la energía, tanto positiva como negativa.

Sin embargo, muchas veces es un espacio descuidado: se acumula polvo, humedad o desorden, lo que puede afectar la sensación general del hogar.

Por eso, se recomienda mantenerla limpia, iluminada y libre de obstáculos. Y allí es donde aparece el laurel como aliado.

Qué significa colocar hojas de laurel en la entrada

De acuerdo con especialistas en Feng Shui, el laurel posee propiedades aromáticas y purificadoras. Sus hojas liberan compuestos que ayudan a perfumar el ambiente y reducir malos olores.

Pero además, desde lo simbólico, se le atribuye la capacidad de actuar como un “filtro energético”, bloqueando la negatividad y favoreciendo la buena circulación de energía desde el exterior hacia el interior de la casa.

Colocar hojas de laurel cerca de la puerta de ingreso representaría protección, renovación y equilibrio.

Cómo hacerlo correctamente

La recomendación es sencilla:

Colocar varias hojas de laurel en un pequeño recipiente.

Ubicarlo cerca de la puerta de entrada .

. Renovar las hojas cada 10 días aproximadamente.

También es clave acompañar este gesto con una limpieza frecuente del espacio y buena ventilación.

Más allá de las creencias personales, el laurel suma aroma, frescura y un gesto simbólico de protección que puede ayudar a mejorar el ambiente del hogar.