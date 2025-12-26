Horóscopo Chino: Ludovica Squirru revela qué signos deben cuidarse este viernes 26 de diciembre 2025

La calma después de la Navidad llega con una configuración astral reveladora, según el Horóscopo Chino de hoy. Para quienes siguen los preceptos de la astrología oriental, este viernes 26 de diciembre 2025 no es un día más: es una jornada de transmutación y decisiones clave. Ludovica Squirru, la voz más influyente en la materia, ya trazó el mapa energético para navegar estas 24 horas con éxito.

Bajo la regencia de la Tierra Yin y el signo de la Serpiente según el Horóscopo Chino, el universo nos invita a la reflexión estratégica y a la acción consciente.

Horóscopo Chino y la energía de hoy: el poder de la Serpiente

Este viernes posterior a Navidad está marcado por el Ki diario 6, una vibración que favorece el orden y la planificación. La presencia de la Serpiente aporta esa cuota de sabiduría y misterio necesaria para entender qué hilos debemos mover para terminar el año de la mejor manera.

Sin embargo, hay una advertencia clara en el tablero: el choque con el Chancho. Si naciste bajo este signo, es vital que hoy evites las reacciones impulsivas y busques refugio en la meditación o el descanso.

Horóscopo Chino. Concordias y afinidades: ¿quiénes fluyen hoy?

La energía de la Serpiente se lleva especialmente bien con ciertos signos, potenciando su magnetismo y suerte:

Búfalo y Gallo : integrantes de la tríada de metal, hoy se sienten en su salsa.

: integrantes de la tríada de metal, hoy se sienten en su salsa. Dragón, Caballo y Cabra: encuentran un terreno fértil para sus ideas y proyectos.

Horóscopo Chino hoy. Consejo diario: rituales de renovación y compromiso

¿Qué actividades están bendecidas por los astros hoy? Según las predicciones de Ludovica Squirru, es un día «mágico» para grandes hitos personales:

SÍ al compromiso total : es un momento excelente para casarse o graduarse.

: es un momento excelente para casarse o graduarse. SÍ a la vida : día propicio para concebir o adoptar hijos, marcando un inicio lleno de luz.

: día propicio para concebir o adoptar hijos, marcando un inicio lleno de luz. SÍ a los cambios en el hogar : si sentís la energía estancada, hoy es el día para cambiar de lugar la cama o incluso realizar tareas de jardín como cavar.

: si sentís la energía estancada, hoy es el día para cambiar de lugar la cama o incluso realizar tareas de jardín como cavar. SÍ a la espiritualidad : al igual que ayer, se mantiene la recomendación de orar y decretar para manifestar lo que deseamos para el 2026.

: al igual que ayer, se mantiene la recomendación de orar y decretar para manifestar lo que deseamos para el 2026. SÍ a los vínculos: aprovechá para visitar amigos y familiares que no pudiste ver en Nochebuena.

Horóscopo Chino: «mover para sanar» la clave de hoy

La recomendación de cambiar de lugar la cama no es menor en el Feng Shui y la astrología china. En un día de Tierra Yin, el movimiento sutil de los muebles puede desbloquear áreas de la vida que sentías frenadas.