El horóscopo hindú de este jueves 26 de noviembre de 2026 propone una jornada de introspección, renovación y búsqueda de armonía. A pocos días de finalizar el mes, será un buen momento para revisar las decisiones tomadas y establecer nuevas prioridades.

A diferencia de la astrología occidental, la astrología hindú, también conocida como Jyotish, utiliza el zodiaco sideral y concede especial importancia a la posición de la Luna, el karma y el crecimiento espiritual.

Horóscopo hindú: las predicciones para hoy, jueves 26 de noviembre

Mesha (Aries): una oportunidad inesperada podría modificar tus planes. Evitá actuar impulsivamente y escuchá tu intuición.

una oportunidad inesperada podría modificar tus planes. Evitá actuar impulsivamente y escuchá tu intuición. Vrishabha (Tauro): será una jornada favorable para organizar las finanzas y recuperar la estabilidad emocional.

será una jornada favorable para organizar las finanzas y recuperar la estabilidad emocional. Mithuna (Géminis): una conversación pendiente podría abrir nuevas puertas. Prestá atención a las señales de tu entorno.

una conversación pendiente podría abrir nuevas puertas. Prestá atención a las señales de tu entorno. Karka (Cáncer): necesitás proteger tu energía y dedicar más tiempo a tu bienestar personal.

necesitás proteger tu energía y dedicar más tiempo a tu bienestar personal. Simha (Leo): tu creatividad será una gran aliada. Es momento de recuperar la confianza en tus capacidades.

tu creatividad será una gran aliada. Es momento de recuperar la confianza en tus capacidades. Kanya (Virgo): ordenar tus prioridades te permitirá avanzar sin sentirte desbordado. No todo requiere una solución inmediata.

ordenar tus prioridades te permitirá avanzar sin sentirte desbordado. No todo requiere una solución inmediata. Tula (Libra): el amor y los vínculos personales ocuparán un lugar destacado. Buscá el equilibrio entre dar y recibir.

el amor y los vínculos personales ocuparán un lugar destacado. Buscá el equilibrio entre dar y recibir. Vrishchika (Escorpio): una situación del pasado podría ayudarte a comprender qué necesitás dejar atrás.

una situación del pasado podría ayudarte a comprender qué necesitás dejar atrás. Dhanu (Sagitario): se abre una etapa de renovación. Aprovechá el entusiasmo para proyectar nuevos objetivos.

se abre una etapa de renovación. Aprovechá el entusiasmo para proyectar nuevos objetivos. Makara (Capricornio): la constancia será tu mejor herramienta para avanzar en cuestiones laborales y económicas.

la constancia será tu mejor herramienta para avanzar en cuestiones laborales y económicas. Kumbha (Acuario): una idea diferente podría convertirse en el comienzo de un proyecto interesante.

una idea diferente podría convertirse en el comienzo de un proyecto interesante. Meena (Piscis): la sensibilidad y la intuición marcarán la jornada. Reservá un momento para conectar con tus emociones.

Los tres signos del horóscopo hindú favorecidos este jueves

Según esta interpretación astrológica, Sagitario, Tauro y Acuario tendrán una jornada especialmente propicia para impulsar cambios, reorganizar proyectos y encontrar nuevas motivaciones.

El consejo de la astrología hindú para cerrar noviembre

La tradición védica invita a practicar la gratitud y el desapego. Dedicar unos minutos a la meditación, ordenar los espacios personales y reconocer los aprendizajes del último mes puede ayudar a comenzar diciembre con mayor serenidad.

El mensaje espiritual del día es confiar en los procesos, sin intentar controlar todos los resultados.