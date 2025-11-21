Horóscopo semanal del 24 al 30 de noviembre: predicciones para todos los signos

La última semana completa de noviembre llega con una energía de cierres, definiciones y preparación para lo que traerá diciembre. Habrá mayor claridad mental para tomar decisiones importantes, especialmente en el plano laboral y emocional. El clima astral favorece la organización, el diálogo sincero y los nuevos comienzos. Para muchos signos será una etapa de avances, acuerdos y oportunidades que marcan un antes y un después.

Horóscopo del lunes 24 al domingo 30 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Semana de impulso y avance. Retomás proyectos postergados y aparece una oportunidad laboral. En el amor, buscás claridad y conversaciones sinceras.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La semana te invita a ordenar finanzas y prioridades. En lo sentimental, alguien intenta acercarse: escuchá sin prejuicios.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Creatividad en alza y excelente comunicación. Ideal para entrevistas, exámenes o decisiones clave. Cuidá los cambios bruscos de humor.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Semana introspectiva que te ayuda a cerrar un capítulo emocional. En lo laboral, se disipan tensiones y avanza un proyecto conjunto.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Reconocimientos y avances importantes. En el amor, la pasión toma protagonismo. Evitá discusiones que no suman.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Semana productiva. Resolvés un problema pendiente y encontrás soluciones prácticas. En vínculos, expresá lo que sentís sin miedo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Buscás equilibrio y lo encontrás. Semana ideal para acuerdos, conciliaciones y mejoras laborales. Nuevos objetivos se vuelven claros.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Semana intensa con decisiones clave. Soltás cargas y avanzás. En el amor, verdad, profundidad y conversaciones reveladoras.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Llegan propuestas o noticias inesperadas. Buen momento para viajes, mudanzas o estudios. En pareja, mayor conexión.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Avances concretos y estabilidad laboral. Resolución de trámites, acuerdos y compromisos. En lo afectivo, necesidad de algo firme y duradero.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Cambios positivos y energía renovada. Ideas brillantes impulsan proyectos futuros. En el amor, llega una sorpresa agradable.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Semana intuitiva y creativa. Tomás decisiones importantes guiado por tu sensibilidad. En vínculos, buscás límites sanos y claridad emocional.