Los 4 signos del zodiaco que encontrarán calma en su vida con la entrada de Marte en Libra 

Hasta el próximo 22 de septiembre, algunos signos del zodiaco sentirán un gran cambio. Durante esos días, Marte, el planeta de la energía y la acción, entrará en Libra, el signo del equilibrio y la diplomacia. Estos movimientos ocurren cada dos años y provocan que la fuerza y el impulso de Marte se combinen con la calma y la búsqueda de paz de Libra.

Cuatro signos encontrarán calma en su vida con la entrada de Marte en Libra

Marte empujará a algunos signos a actuar rápido y no pensar tanto, y Libra ayudará a que aparezcan las ganas de conversar, negociar y llegar a acuerdos en conjunto. En conclusión, 4 signos sentirán más en calma y notarán que los impulsos bajan y las decisiones se vuelven más conscientes.

Libra

Tu momento de brillar, Libra, es hoy. Sentirás un gran impulso para moverte, decidir y avanzar, pero sin perder tu estilo pacífico. Estos días sentirás gran seguridad en vos mismo y vas a tomar decisiones que venías postergando, y lograrás poner orden en lo que ya no querés para tu vida y lo harás sin conflictos. Tendrás más energía para tus proyectos, pero también más claridad para priorizar lo que realmente importa.

Aries

Aries vivirá una lección de oro en este tiempo. Si bien actuás rápido y te dejas llevar por la impulsividad, con Marte en Libra te será más fácil frenar un poco y pensar antes de decidir. Te sorprenderás buscando acuerdos con la otra persona en lugar de imponer tu punto de vista. Te darás cuenta que negociar puede ser igual de efectivo que ganar por cansancio.

Cáncer

El movimiento de Marte en Libra te ayudará a poner en práctica tus pensamientos sin tener que discutir con nadie. Tendrás relaciones más pacíficas porque vas a poder hablar y decir lo que sentís con serenidad. Esto también se sentirá en tu hogar, que se convertirá en un lugar más tranquilo y tendrás ganas de pasar más tiempo allí. Además, vas a poder mantener tus límites sin perder la cercanía con los demás y que no todo necesita de una reacción intensa para resolverse.

Capricornio

Tu disciplina y tu esfuerzo son admirables, Capricornio, pero a veces te exiges por demás. Con Marte en Libra vas a aprender a negociar, a escuchar y, sobre todo, a delegar trabajo al resto. Esto te quitará un gran peso de encima y te permitirá trabajar de forma más fluida. También notarás que las relaciones laborales y personales van a mejorar y estar más pacíficas, y que vas a lograr grandes avances sin tanta presión.