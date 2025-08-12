Qué signos son los mejores jefes, según Marcela Beltramo

Marcela Beltramo, conocida en redes sociales por describir el comportamiento de las personas según su signo zodiacal, reveló cuáles son, a su criterio, los signos que mejor desempeñan el rol de jefes y cómo lideran a sus equipos.

Los signos son los mejores jefes, según Marcela Beltramo

En su análisis, Beltramo dividió a los líderes en jefes de fuego y jefes de tierra, destacando las virtudes —y también las exigencias— de cada uno.

Los jefes de fuego: Aries y Leo

Según Beltramo, Aries y Leo son “jefes naturales” que dan órdenes constantemente y se imponen con fuerza.

Aries : líder nato, con carácter fuerte y tendencia a imponer su ritmo de trabajo.

: líder nato, con carácter fuerte y tendencia a imponer su ritmo de trabajo. Leo: busca ser el centro de atención, organiza, coordina y dirige con visión estratégica. “Inspiran y tienen la mirada equidistante: ven todo desde el centro y saben perfectamente qué hay que hacer”, explicó la especialista.

Los jefes de tierra: Capricornio y Virgo

En el terreno de los signos de tierra, Beltramo señaló que Capricornio es “recontra jefe” por naturaleza. “Es el último en irse y espera lo mismo de su equipo. No importa si tenés fiebre, para un jefe de Capricornio no hay excusas: vas igual a trabajar, aunque sea en ambulancia”, afirmó con humor.

Por su parte, Virgo es meticuloso y perfeccionista. “Más tranquilo y humildón, pero con una vara altísima. Tiene todo anotado: el día que faltaste, que llegaste tarde… todo en un Excel. No es agresivo, pero sus observaciones pueden ser muy duras”.

Para Beltramo, estos signos destacan en liderazgo por su capacidad de organización y exigencia, aunque su estilo puede resultar intenso para algunos. “Si no querés sorpresas, preguntale el signo a tu jefe antes de firmar contrato”, bromeó.