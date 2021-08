Ibai Llanos, de adolescente tímido a estrella de internet y la entrevista a Messi

16 de diciembre de 2010. El canal “AIGM44” sube su primer video a YouTube. Allí se explica a los usuarios de la plataforma de videos que unos jóvenes españoles creaban su canal para transmitir y comentar juegos. Uno de los presentadores es Ibai Llanos, adolescente de 15 años.





11 de agosto de 2021. Los alrededores del estadio del París Saint Germain son una caldera. La presentación de Lionel Messi como nuevo jugador del PSG causa sensación en todo el mundo. Miles de periodistas de distintos medios a nivel global se agolpan afuera. Adentro, solo unos pocos privilegiados. Y quien recibe mano a mano a Messi es Ibai. El mismo Ibai Llanos que, poco más de 10 años atrás, subía su primer video de YouTube en la comodidad de su hogar.

¿Cómo es que aquél adolescente tímido pasó a ser una de las máximas figuras de Internet a nivel mundial? ¿Por qué ese Ibai que subía videos comentando partidas de League of Legends ahora cena en la casa de Messi durante su despedida de Barcelona? ¿Qué pasó en el medio?

Hay al menos cuatro puntos de inflexión en la historia de Ibai para comprender el salto entre aquel joven y la estrella de hoy. El primero ocurrió en 2008. La crisis en España generó algunos problemas familiares y el joven sufrió la separación de sus padres, en medio de un contexto de por sí complicado: le iba mal en el colegio, tenía algunos problemas con sus amistades y, por momentos, decía sentirse en crisis. Fue allí que comenzó a pasar más horas en Internet, interiorizándose sobre los videojuegos, los que -según él mismo afirmó en una entrevista con Julio Leiva- “le salvaron la vida”.

Otro tuvo lugar en agosto de 2014, cuando con 19 años, superó un cásting de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y se convirtió en narrador de partidas. En 2016, mientras decidía que carrera estudiar, recibió una oferta y se mudó a Barcelona para trabajar a tiempo completo para LVP.



Ibai junto con Sergio “Kun” Agüero y Martín Pérez Disalvo, más conocido como “Coscu”. Pegó buena onda con los argentinos.



El siguiente fue febrero de 2020. En aquel momento, Ibai rescindió su contrato con la LVP y pasó a trabajar como “creador de contenido” para la marca G2 Esports, donde hasta este año compartió equipo de trabajo con otros streamers.

Pero el quiebre más grande llegó con la pandemia. Porque fue allí que Ibai comenzó a realizar transmisiones de Twitch, la plataforma de vivos que muchos streamers usan. Y sus cifras crecieron a pasos agigantados. Fue ese mismo universo el que le permitió por ejemplo hacerse conocido y amigo del Kun Agüero. Y a partir de allí todo fue dándose muy rápidamente hasta llegar a ayer, cuando Ibai revolucionó las redes al ser el presentador de la primera aparición de Messi en una transmisión de Twitch.

En esta plataforma, por ejemplo, comenzó a invitar famosos a un ciclo llamado “Charlando Tranquilamente”, donde pasaron varios argentinos como el Kun Agüero, Paulo Dybala, Nicky Nicole, L-Gante, Duki, Bizarrap y hasta el youtuber Coscu.

Semanas atrás, Ibai dio otra gran muestra de su alcance y de su inventiva. ¿Cómo lo hizo? Básicamente, compró los derechos de la Copa América para transmitirla en España y lo ofreció en vivo por Twitch, sin cobrar ni un peso por el contenido al público.



Llanos comenzó su trabajo como relator de la Liga de Videojuegos Profesional, entre 2014 y 2020.



Lógicamente, el experimento fue un éxito total: llegó a acumular más de 700 mil espectadores en la final, todo en su propio canal de contenido.

¿Qué tiene de distinto Ibai que le permite estar donde está hoy? El gancho para volverse “popular” quedó claro en sus primeros años en la web: una habilidad innata para transmitir cualquier tipo de evento y hacerlo divertido. Hasta narró carreras de bolitas (si, las famosas canicas) en alguna oportunidad, o inventó una especie de relato -muy hilarante- de una final de tetris.





Pero, ¿qué lo llevó a que todos quieran charlar con él? ¿Será la simpatía? Sus transmisiones son relajadas, se muestra cercano con su público, y tiene como objetivo pasar un rato de tranquilidad, esa misma que buscaba allá por 2008 cuando el contexto en casa era desfavorable.

Cuando tuvo que ser vivo, Ibai lo fue. Porque apenas comenzó a tener números masivos en sus transmisiones, le sumó mucho más contenido a sus redes sociales. Y no solo eso: muchas veces burlándose de si mismo, priorizando el buen momento de sus seguidores por encima de su propia imagen.

¿Será la “buena leche”? Porque cuando Ibai charla con alguna figura busca que sea un momento ameno, sin ahondar en polémicas innecesarias, sin pensar más en el título que en el contenido de la nota y, sobre todo, sin ponerse él por encima del entrevistado.

Ibai llegó para revolucionar la creación de contenido en redes sociales. Llegó para abrirle la puerta a un nuevo público, que quizás no se guía por los medios tradicionales pero que consume de igual manera a los personajes masivos. Y al llegar también nos dio a entender que hay otra forma de abarcar las historias.



Escenas inesperadas junto a Messi



“Es mi primera aparición en Twitch, la verdad que no sé mucho de esto”. Entre chistes y un clima distendido, Messi hizo su primera aparición en la plataforma con una entrevista a Ibai.





Allí se vivieron momentos muy divertidos: un marcador que no andaba para la firma de camisetas (“estamos viviendo todos un momento muy incómodo”, explicaba Ibai), un reto de “te dije que me sostengas fuerte la remera” de Messi a Ibai y la respuesta de “qué pasa, ¿te falta fuerza?” cuando Lionel no podía plasmar el gancho, y un cierre con saludo en el que se podía visualizar los nervios del joven streamer español.





A eso hay que sumarle la viralización del relato de Ibai sobre su aparición en la cena despedida de Messi, donde fue engañado por el Kun Agüero: éste le dijo que iban a ir a un restaurant y, cuando ya estaban dentro, Ibai vio a Lionel por primera vez. Todas escenas inesperadas…