Impugnarán la domiciliaria del violador de Junín porque no notificaron a la víctima

La fiscalía encontró un resquicio para pedir la nulidad de la audiencia en la cual se concedió la prisión domiciliaria a un hombre de 69 años condenado por violar a su nieta en Junín de los Andes.

Descubrió que la notificación se le realizó a la madre y no a la víctima, que ya tiene 19 años y por ser mayor puede decidir por sí misma.

La madre, ex nuera del condenado, decidió no asistir a la audiencia en la cual se resolvió otorgarle la prisión domiciliaria al hombre, abuelo de la víctima. Por ese motivo, la palabra de la joven no se escuchó durante el proceso.

Esa audiencia fue el 7 de abril pasado, vía Zoom, ante el Tribunal de Impugnación.

Durante la misma se produjo un tirante diálogo entre el fiscal jefe Fernando Rubio y el presidente del Tribunal, Federico Sommer.

Rubio hizo notar, en su alegato, que “para esta audiencia no se ha convocado a la víctima ni (se ha escuchado) su opinión".

Sommer le contestó que la víctima "no sólo fue notificada sino que habló telefónicamente con operadores de la Dirección de Impugnación". Le aclaró que el Tribunal "es muy celoso" del cumplimiento de la notificación de la víctima "máxime en este tipo de delitos".

El juez le preguntó al fiscal Rubio si él había tenido contacto con la víctima, o si estaba formulando un planteo de nulidad de la audiencia.

De inmediato Rubio pidió disculpas, y dijo que no estaba informado sobre la notificación, que seguramente "el que sabe es (Maximiliano) Cattafesta", uno de los auxiliares letrados de la fiscalía.

Sommer ofreció el testimonio del personal que notificó a la víctima. Rubio lo desestimó, pero ahora adquiere relevancia: ¿hablaron con la joven o con su madre?

Los hechos ocurrieron cuando la nieta del condenado era menor de edad. Ahora, al ser mayor, puede asistir -si así lo desea- a las audiencias sin acompañantes.

Cuando terminó la audiencia, en la cual se resolvió otorgarle la prisión domiciliaria al imputado, el fiscal jefe no formuló reserva de impugnación extraordinaria.

Gerez dijo a Río Negro que "no se venció ningún plazo legal" y que están a tiempo de presentar una impugnación extraordinaria, en la cual "ya estamos trabajando".

"Acá hay una gravedad institucional que hace soslayar el requisito de la sentencia definitiva, y creemos que así lo va a entender el Tribunal Superior de Justicia", indicó.