Imputarán a tres policías por una brutal golpiza contra un periodista en Catriel

Tres policías serán imputados en diciembre, por la brutal golpiza que propinaron a un periodista de Catriel, en medio de un operativo que terminó en la detención e incomunicación de la víctima. El hecho fue el 1 de septiembre, y los cargos serán formulados el 3 de diciembre.

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal Guillermo Merlo imputará a los tres efectivos de la Comisaría Novena de esa localidad por "diversos delitos" que se cometieron contra el reportero, cuando lo detuvieron en el centro de la localidad.

A uno de los tres agentes policiales que participaron del operativo se le imputará el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas en el cumplimiento de su función. Un segundo agente recibirá la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El tercer Policía, de mayor jerarquía, será acusado además por ocasionar lesiones, también agravadas por cometerlas en el cumplimiento de su función, y por desobedecer una orden judicial, retención indebida y falsedad ideológica.

En este ultimo caso, el uniformado labró el acta contravencional, y según la acusación fiscal, no acató lo que dispuso la Jueza de paz de Catriel, que ordenó una revisión médica y la liberación inmediata. En cambio lo mantuvieron detenido por más de cuatro horas.

La victima participa del proceso como querellante, y ya mantuvo, antes de fijar la audiencia del mes que viene, reuniones con Merlo. Los imputados están siendo asesorados por un abogado particular.

La audiencia de formulación de cargos será el martes 3 de diciembre en el Poder Judicial de Cipolletti.

El hecho

Según relato el joven, aquel domingo primero de septiembre, estaba con dos amigos en un auto, en el centro de Catriel. “Paró un móvil y bajaron alrededor de cuatro policías que sin razón comenzaron a increpar al conductor. Nos pidieron que nos identifiquemos. Lo hicimos y yo le dije que conocía al comisario por mi rol de periodista y que no estábamos haciendo nada. No sé si lo tomaron como una provocación pero me bajaron del auto a los empujones, me redujeron violentamente sin que oponga resistencia, me tiraron al suelo, me pisaron la garganta asfixiándome y pidiendo mi celular que yo tenía en el bolsillo grabando todo lo que pasaba. Me negué y ahí comenzaron los golpes de puño en la cara y en el cuerpo”, relató.

Luego de ese primer episodio, los policías pidieron a los dos acompañantes del periodista que se retiren y a él se lo llevaron a la comisaría, detenido por supuesto disturbio en la vía pública y resistencia a la autoridad.

“Me mantuvieron detenido hasta la 13, durante ese lapso de tiempo no me revisó ningún médico, no me dieron ni agua y tampoco dejaron comunicarme con un familiar”.

La detención se extendió por unas cinco horas, y durante ese tiempo, el joven sostuvo que intentaron hacerlo firmar una documentación en la cual reconocía una agresión a los efectivos.

Tras ser liberado fue al hospital para constar las heridas. También se dirigió a la fiscalía descentralizada de Catriel, para realizar la denuncia, pero le dijeron que vuelva el lunes porque no había atención durante el fin de semana.