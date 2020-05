Jordi Aguiar Burgos: mi pierna izquierda y yo

P: En diez palabras (más o menos), ¿quién es Jordi?

R: Soy un comunicador, con tres documentos de identidad de tres países, todos legales. Que se levanta muy temprano para trabajar, aunque reniegue, en cosas que le gustan, e intenta hacerlo con una mirada social. Y que con suerte, a la noche, puede jugar un fútbol con amigos o sumergirse en la ficción.

P: Sabemos que tu primera opción fue ser jugador de fútbol, ¿qué salió mal?

R: La pierna izquierda, sin dudas (risas). Supongo que como la mayoría, en la juventud, la vida me mostró nuevas realidades, que finalmente, con algo de mi ayuda, se impusieron. De cualquier modo, no haré como Osvaldo Soriano, ya que no tengo la talla literaria (no sabemos si futbolera) y construiré un mito sobre mi juego. Quiero decir que más allá de unas pruebas en el Valencia C.F de muy pequeño, nunca estuve cerca de poder dedicarme profesionalmente al deporte más hermoso del mundo. Ahora bien, sí puedo decir que a lo largo de mi vida me han pagado dos veces por jugar a fútbol; una en la tevé regional y otra como profe (risas)

P: La escritura fue el Plan B, ¿por qué?

R: Una parte tiene que ver con lo anterior, y los procesos vitales en los que los juegos y ocios adquieren nuevas formas y compañías. Lo cierto es que tanto mi mamá (ávida lectora de novelas, política y psicología) , como mi papá (empedernido lector de sociologías y tecnologías de la comunicación) me transmitieron sus pasiones lectoras, con las que algún momento me vi en la tentación de cruzar hasta la orilla de la escritura.

P: ¿Qué tipo de literatura te define?

R: No siento que haya una literatura que me defina. Sí creo que escribo desde cierta ajenidad al campo literario. La escritura ocupa una parte de mi trabajo cotidiano. Tanto en en el ámbito público como el privado, mi rol profesional es la coordinación de equipos de comunicación, la creación de campañas de publicidad y el desarrollo de estrategias de comunicación. Creo que cuando escribo algo de eso también se activa. Me interesa mucho la arquitectura de un texto y la red de asociaciones que se ponen en juego, tanto desde lo textual como desde lo discursivo. Y por supuesto la tensión entre realidad y ficción. Creo que en mi caso, por mi trabajo también en medios de comunicación y agencia de publicidad, la literatura es mi espacio discursivo más libre, pero no deja de tener resonancias permanentes del resto de actividades que realizo.

P: Hace un año publicaste "Neuquinidades", ¿cómo conectaste con la neuquinidad?

R: Llegue en el año 2005 y todas las tardes recorría Parque Norte para llegar a mi carrera de Letras en la sede central de la UNC. Al tiempo comencé a militar en una organización social cuyo local se encontraba en Novela y Necochea, cabecera del viejo Indalo Nº. 6 y tiempo después, trabajé en la Secretaria de derechos humanos municipal del gobierno de Farizano y creamos con David Lugones el Circuito Identidad nqn. Después, con mi trabajo en Canal 7, radios locales y la provincia, me permitió recorrer toda nuestra hermosa Neuquén. Si a eso le sumás el fútbol con amigos y las vicisitudes del amor y el desamor en Neuquén, tenés la fórmula exacta (risas).

P: También publicaste un par de textos sobre fútbol en “Fuerte al medio”, ¿coincidís en que el fútbol se escribe mejor de lo que se filma?

R: Lo mejor del fútbol es jugarlo, el resto son simulacros más o menos efectivos (risas).

P: ¿Un podio de escritores?

R: Muy difícil poder elegir tres. Sí creo que Bendetti fue como la persona que por primera vez me hizo disfrutar de la palabra poética; o que Saramago y Dostovievsky hicieron lo propio con la novela, así como lo hicieron Borges y Poe con los relatos. Aunque tampoco podría dejar afuera a Galeano o Coettze o filosófos como Freud o Marx. A esas viejas glorias de la modernidad, por suerte se han ido sumando escritoras como Amelie Nothomb. Pero después de nombrar a estos, me siento mal por quienes afuera quedan, ja.