Abusó de una joven con discapacidad en Chos Malal: pidieron que el hombre sea condenado

La fiscalía pidió condena en Chos Malal contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su excuñada.

La fiscal del caso, Natalia Rivera, solicitó este jueves al tribunal de Chos Malal que declare la responsabilidad penal de un hombre acusado de abusar sexualmente de su excuñada. El pedido se realizó durante la tercera jornada del juicio oral, que se desarrolla en la zona Norte de Neuquén.

La acusación se fundamenta en el testimonio de la víctima y en las pruebas reunidas durante la investigación. Según la fiscalía, el hecho ocurrió entre el 20 y el 25 de diciembre de 2023, en un domicilio particular, cuando la mujer se encontraba en la casa de su hermana, quien era la pareja del imputado.

El contexto del abuso

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, la víctima —una persona con discapacidad— fue abusada sexualmente sin prestar consentimiento. Tras el ataque, el acusado le exigió que guardara silencio y no revelara lo sucedido.

La fiscal Rivera destacó ante el tribunal la situación de vulnerabilidad de la víctima, señalando que el proceso debía garantizar su derecho a declarar y ser escuchada. En ese marco, sostuvo que el relato fue consistente en los aspectos centrales y que debía ser valorado por los jueces.

Postura de la defensa

Por su parte, la defensa del imputado intentó desacreditar la acusación, argumentando que el testimonio de la víctima contenía “inconsistencias y contradicciones insalvables”. Sin embargo, para la fiscalía los elementos reunidos acreditan el hecho en el marco del delito de abuso sexual con acceso carnal.

La representante del Ministerio Público Fiscal encuadró la conducta del acusado bajo los artículos 119, tercer párrafo, y 45 del Código Penal, que prevén sanciones para quienes cometen abuso sexual con acceso carnal en calidad de autores.

Lo que viene en el juicio

El tribunal, integrado por las juezas Bibiana Ojeda y Laura Barbé y el juez Eduardo Egea, escuchó los alegatos de ambas partes y resolvió pasar a un cuarto intermedio. En los próximos días deberá expedirse sobre la declaración de responsabilidad penal del imputado, dentro de los plazos legales previstos.

Para resguardar la identidad de la víctima y su entorno familiar, se mantienen en reserva detalles del hecho y de las circunstancias en que fue cometido.