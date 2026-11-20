La historia de Nieves, la yegua de Bariloche tiene un nuevo capítulo. Hace algunos meses, se conoció que fue la primera de las yeguas rescatadas por el área municipal y quedó bajo protección por disposición de la Justicia, en el marco de una causa por maltrato animal.

Esta madrugada, estando bajo seguimiento veterinario y con resguardo municipal, dio a luz a un potrillo bayo de cara blanca en el Ecoparque Llao Llao. El recién nacido se encuentra en buen estado de salud y los vecinos podrán participar en la elección de su nombre.

Nieves había sido encontrada maniatada y con heridas en la zona de Circunvalación, en Bariloche. Meses atrás, llegó al resguardo municipal equino en condiciones delicadas y necesitó atención urgente. Ahora permanece junto a su cría bajo el cuidado de la Dirección General de Sanidad Animal de la Municipalidad de Bariloche.

Los cuidados especiales que necesitan la yegua y su potrillo

El nacimiento representa una buena noticia para el equipo de Sanidad Animal, aunque también implica nuevos desafíos. Las heridas que sufrió Nieves dejaron secuelas importantes en una de sus dos mamas, por lo que el amamantamiento deberá ser supervisado para garantizar que el potrillo reciba la alimentación necesaria.

Los profesionales veterinarios realizarán controles permanentes sobre ambos animales durante los próximos días, especialmente para observar la evolución del recién nacido y la recuperación de su madre.

Noemí Cifre, jefa de quirófano de Sanidad Animal, explicó que las primeras horas son fundamentales para evaluar la salud del potrillo y controlar las dificultades que presenta la yegua para amamantarlo.

“Estamos realizando controles permanentes tanto a Nieves como al potrillo. Es fundamental observar que el recién nacido pueda incorporarse, alimentarse y evolucionar correctamente, y prestar especial atención a la condición mamaria de la madre”, señaló.

También indicó que acompañarán el proceso de amamantamiento y seguirán diariamente la evolución de ambos.

El trabajo municipal detrás del rescate

El nacimiento también puso en valor la tarea del personal municipal que interviene en situaciones de abandono, maltrato y presencia de animales en peligro en la vía pública.

El director general de Sanidad Animal, Pablo Roque, destacó el trabajo cotidiano del equipo y recordó las condiciones en las que había llegado Nieves al resguardo.

“Detrás de este nacimiento hay un equipo que trabaja todos los días, muchas veces en situaciones muy difíciles, para darles una oportunidad a animales que fueron abandonados, maltratados o quedaron expuestos a los peligros de la vía pública. Nieves llegó en condiciones muy graves y hoy verla con su potrillo es una enorme satisfacción para todos”, expresó.

Además, agradeció el acompañamiento del intendente municipal y sostuvo que el respaldo institucional permite fortalecer el área y responder a la problemática de los caballos sueltos, abandonados y maltratados en la ciudad.

Según detallaron desde el Municipio, durante el verano pasado el resguardo recibió numerosos equinos provenientes de distintas intervenciones y disposiciones judiciales. En ese contexto, también alojaron a dos padrillos. Unos once meses después, Nieves dio a luz en el mismo lugar donde encontró protección tras su rescate.

Los vecinos podrán elegir el nombre del potrillo

El potrillo todavía no tiene nombre. La Dirección de Sanidad Animal abrirá una convocatoria a través de sus redes sociales para que los vecinos puedan acercar propuestas y participar de la elección.

La iniciativa busca compartir con la comunidad la llegada del nuevo integrante del resguardo y hacerla parte de una historia que comenzó con un rescate en condiciones muy difíciles.

Mientras tanto, Nieves y su cría continuarán bajo seguimiento veterinario en el Ecoparque Llao Llao, con especial atención a la alimentación del recién nacido y a la recuperación de la yegua.