Amenazó con un arma, se resistió a la policía y tenía cocaína para vender en Añelo: quedó imputado

El hombre fue detenido en Añelo luego de amenazar con un arma a dos personas y resistirse a la policía.

Un hombre fue imputado y quedó detenido en prisión preventiva tras ser acusado de una serie de hechos violentos ocurridos en Añelo. El sujeto, de 29 años, amenazó con un arma a dos personas luego de un altercado de tránsito y se resistió a la policía cuando intentaron detenerlo. En su poder hallaron cocaína lista para la venta.

La fiscal del caso, Eugenia Titanti, y la asistente letrada, Noelia Stillger, encabezaron la acusación durante la audiencia desarrollada en la Ciudad Judicial. El juez de garantías, Juan Guaita, tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva por cuatro meses.

Los hechos y la acusación

El episodio ocurrió el 26 de octubre en Añelo. Según la investigación, el imputado discutió con dos personas durante un incidente vial y los amenazó con un revólver calibre 22 cargado. Luego intentó escapar en una motocicleta, pero fue interceptado por personal policial.

Al momento de la aprehensión, se le secuestró el arma, dinero en efectivo y varios envoltorios con 28 gramos de cocaína fraccionada, lo que refuerza la hipótesis de que tenía fines de comercialización.

Los delitos y la medida cautelar

El Ministerio Público Fiscal le atribuyó los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, portación de arma de fuego sin autorización legal, amenazas agravadas por el uso de arma y resistencia a la autoridad.

La fiscal Titanti solicitó prisión preventiva al considerar acreditados los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Señaló los antecedentes penales del acusado, su conducta violenta y la cercanía de las víctimas en la misma localidad como factores de riesgo.

El juez avaló el pedido y estableció un plazo de cuatro meses de detención preventiva, tiempo en el que se completarán las diligencias pendientes.