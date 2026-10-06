Amplio operativo de desalojo en Allen: qué harán en el predio recuperado del IPPV

La Policía de Río Negro realizó ayer un operativo de desalojo en un predio del IPPV en Allen, ocupado desde mediados de junio. La medida fue ordenada por la Justicia en el marco de una causa por usurpación y se concretó durante las primeras horas de la mañana, sin detenidos.

El terreno está ubicado sobre calle Bahía Blanca, entre el canal principal de riego y las vías del ferrocarril. El procedimiento comenzó a las 6.50 y estuvo a cargo de unos 120 efectivos de distintas unidades policiales, además de organismos provinciales y municipales.

La ocupación comenzó en junio, según precisó Mariano Lavín, interventor del IPPV en diálogo con Diario RÍO NEGRO. El funcionario explicó que el organismo ya trabajaba sobre el terreno antes de la ocupación: “Cuando lo tomaron, estábamos con el trabajo de las mensuras. Ahora que lo vamos a poder retomar, de las mensuras va a surgir el anteproyecto en el cual van a estar la cantidad de lotes”.

El destino previsto para el terreno es el desarrollo de un programa de suelo urbano con infraestructura básica. El proyecto contempla obras de agua, energía eléctrica y alumbrado público para generar lotes con servicios.

Según explicó Lavín, el acceso a los lotes estará destinado a personas que cumplan con los requisitos establecidos y podrá instrumentarse mediante asociaciones intermedias o a través de la inscripción y posterior sorteo entre los postulantes.

El recorrido judicial antes del desalojo en Allen

La ocupación derivó en una causa penal por usurpación que tramitó en la Fiscalía de Allen. El expediente atravesó distintas instancias antes de que la medida pudiera concretarse.

El 2 de julio, la jueza de Garantías Natalia González formuló cargos contra Facundo Ariel Castillo y, en esa misma audiencia, rechazó el pedido de desalojo forzoso planteado por la Fiscalía.

La situación cambió el 8 de julio, cuando la magistrada autorizó excepcionalmente la medida, aunque estableció que no podía ejecutarse hasta que quedaran agotadas las vías de revisión de esa decisión.

La Defensa cuestionó la resolución. El planteo fue revisado el 5 de agosto, cuando un juez revisor confirmó lo resuelto por González. Posteriormente, otra presentación defensiva fue declarada inadmisible.

El último planteo llegó al Tribunal de Impugnación, que el 21 de septiembre rechazó la queja presentada por la Defensa. De esta manera, quedaron cumplidas las instancias que impedían ejecutar la orden de desalojo.

Cómo fue el operativo que se desplegó en Allen

El procedimiento fue coordinado por el director de Prevención, comisario mayor Milton Almendra, junto con autoridades de la Unidad Regional II. En el lugar también estuvieron la fiscal jefe Graciela Etchegaray y el fiscal Ricardo Romero. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el operativo se desarrolló de manera pacífica y no hubo detenidos.

Foto: Gobierno de Río Negro.

El despliegue incluyó efectivos de las unidades 6, 21, 31, 33, 47, 54, 56 y 69, además de personal de distintas unidades especiales de la Policía de Río Negro. También participaron integrantes del COER de Regina, Roca, Lamarque, Viedma y Cipolletti, las Brigadas Motorizadas de Apoyo de Roca, Allen y Cipolletti y las brigadas montadas de Roca y Cipolletti.

En el operativo intervinieron además representantes de la Defensoría, Bomberos, Salud, Edersa y el Municipio de Allen. Una vez cumplida la orden judicial, comenzó una segunda etapa con tareas de limpieza y acondicionamiento del terreno, acompañadas por la jefa del IPPV de Allen, Claudia Patricia Peche.

Lavín señaló que al momento del desalojo había dos personas en el predio, aunque aclaró que no residían allí de manera permanente. Con el terreno recuperado, el IPPV podrá retomar los trabajos técnicos que habían quedado interrumpidos y avanzar en las siguientes etapas del proyecto.