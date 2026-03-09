Apuñaló a un hombre que defendía a su hijo en la Fiesta del Asado de Zapala y quedó detenido

Un hombre fue imputado por intento de homicidio en Zapala tras apuñalar a un padre que intentó frenar la agresión contra su hijo durante la Fiesta del Asado.

Un violento episodio ocurrido durante la Fiesta del Asado en Zapala terminó con un hombre gravemente herido y otro imputado por intento de homicidio. El ataque ocurrió cuando la víctima intervino para frenar una agresión contra su propio hijo. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el presunto agresor, quien quedó detenido con prisión domiciliaria por 30 días mientras avanza la investigación judicial.

El ataque durante la madrugada

De acuerdo con la investigación preliminar presentada por la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y la asistente letrada Margarita Ferreyra, el hecho ocurrió el 7 de marzo alrededor de las 3:15 de la madrugada.

La agresión tuvo lugar en el predio ubicado en las calles Avellaneda y Zeballos, donde se desarrollaba la tradicional Fiesta del Asado.

Según la acusación, el imputado estaba acompañado por otro hombre cuando comenzaron a golpear al hijo de la víctima y a un amigo de él. Frente a esa situación, el padre, de 55 años, intentó intervenir para detener la agresión.

La puñalada con una cuchilla

En ese momento, el acusado extrajo una cuchilla de 27 centímetros de largo y atacó al hombre. De acuerdo con la acusación fiscal, lo apuñaló en la zona del abdomen con intención de matarlo.

La víctima sufrió lesiones graves y debió recibir asistencia inmediata. Durante la audiencia, la fiscal detalló que el hombre presenta una lesión vascular y de colon y que su estado era inestable tras el ataque.

El arma utilizada en la agresión fue secuestrada por personal policial y quedó incorporada como elemento de prueba en la causa.

Intervención policial en el predio

En el lugar había presencia policial debido al evento. Los efectivos acudieron rápidamente para asistir a la víctima y lograron demorar al presunto agresor.

Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal avanzó con la formulación de cargos por el delito de homicidio en grado de tentativa en carácter de autor.

Prisión domiciliaria y plazo de investigación

Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que el acusado permanezca detenido con prisión domiciliaria durante un mes. El pedido se basó en la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación.

La medida también contempla rondines sorpresivos de la Policía provincial en la vivienda donde permanecerá el imputado.

El juez de garantías Eduardo Egea avaló la formulación de cargos, hizo lugar a la medida cautelar por 30 días y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.