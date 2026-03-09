Quedó firme su condena por abuso sexual y ya comenzó a cumplir pena de prisión efectiva en Cipolletti

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en la ciudad de Cipolletti. Tras la resolución del máximo tribunal, el condenado comenzó a cumplir una pena de seis años y ocho meses de prisión efectiva.

La decisión judicial fue comunicada el 5 de marzo y confirmó la inadmisibilidad del recurso de queja presentado por la defensa. A partir de ese momento se dispuso la inmediata detención del hombre, quien desde el viernes permanece alojado en el Complejo Penal de Cipolletti.

Un hecho ocurrido en 2020

La investigación fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, que llevó el caso a juicio oral por un hecho ocurrido durante la madrugada del 15 de marzo de 2020.

Según la acusación, el imputado accedió carnalmente a la víctima sin su consentimiento cuando ambos se encontraban en el domicilio del acusado junto a otras dos personas.

Durante el debate judicial, la Fiscalía sostuvo que el eje central de la investigación fue el testimonio de la víctima, al que calificó como «brutalmente honesto».

La joven relató que había concurrido voluntariamente al lugar junto con su prima y dos personas que habían conocido esa misma noche, pero aclaró que en ningún momento brindó consentimiento para mantener un encuentro sexual.

Perspectiva de género y valoración de la prueba

La acusación sostuvo el caso especialmente sobre el concepto de consentimiento y pidió que los hechos fueran analizados con perspectiva de género.

En la sentencia se destacó la coherencia del relato de la víctima, que fue considerado consistente y sin contradicciones relevantes durante todo el proceso.

El tribunal también señaló que la joven reconoció tener algunos recuerdos borrosos debido al consumo de alcohol, pero remarcó que esa circunstancia no afectó su capacidad para recordar lo ocurrido ni lo que padeció durante el hecho.

Además, el testimonio fue respaldado por otras pruebas incorporadas al expediente, entre ellas declaraciones de testigos —incluida una testigo presencial—, informes médicos y pericias psicológicas.

El conjunto de los elementos probatorios permitió acreditar que el acceso carnal se produjo sin consentimiento, encuadrando la conducta en el delito previsto en el artículo 119 del Código Penal.

La postura de la defensa

Durante el juicio, la defensa sostuvo una versión diferente de los hechos.

Según ese planteo, la relación sexual había sido consentida y no había ocurrido en los términos señalados por la acusación.

En ese marco, solicitó la absolución del imputado y cuestionó la valoración de las pruebas producidas durante el debate oral.

Sin embargo, el tribunal rechazó esos argumentos y declaró la responsabilidad penal del acusado.

La condena y las instancias judiciales

La sentencia integral fue dictada el 14 de noviembre de 2022, cuando se estableció la responsabilidad penal del acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Posteriormente, durante la etapa de cesura, las partes arribaron a un acuerdo respecto del monto de la pena.

El tribunal homologó ese acuerdo y fijó una condena de seis años y ocho meses de prisión efectiva, además de las accesorias legales y costas del proceso. También se dispusieron medidas cautelares hasta que la sentencia quedara firme.

El recorrido judicial hasta la Corte Suprema

Tras el fallo, la defensa presentó un recurso ante el Tribunal de Impugnación, que rechazó los planteos y confirmó la condena.

Luego acudió al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que también desestimó el recurso mediante la Sentencia Nº 68 del 22 de mayo de 2023.

Posteriormente, mediante la Sentencia Nº 93/23 del 10 de agosto de 2023, quedó firme la condena dentro del ámbito provincial.

Finalmente, la defensa presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal declaró inadmisible ese planteo y comunicó su decisión el 5 de marzo pasado. Con esa resolución se agotaron todas las instancias judiciales y la condena quedó definitivamente firme, lo que permitió ejecutar la pena de prisión.