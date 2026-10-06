Atropelló a una niña de 5 años en moto y escapó en Neuquén: lo imputaron por lesiones graves culposas

Un hombre fue imputado en Neuquén por atropellar con una motocicleta a una niña de 5 años, provocarle una fractura de cráneo y escapar del lugar sin asistirla. El hecho ocurrió el 4 de octubre y, según la Fiscalía, el conductor circulaba a alta velocidad, sin licencia ni seguro obligatorio y con al menos 0,37 gramos de alcohol por litro de sangre.

Durante la audiencia de formulación de cargos, las asistentes letradas de la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos Noelia Stilger y Carolina Gutiérrez acusaron al imputado por el delito de lesiones graves culposas, agravadas por conducción descuidada y temeraria, fuga y falta de asistencia a la víctima.

Cómo ocurrió el atropello

De acuerdo con la teoría del caso, el hecho sucedió entre las 15 y las 16:30, en la esquina de Pedro Milanesio y Sargento Ramón Acosta. El imputado circulaba en una motocicleta Yamaha y, según la acusación, embistió desde atrás a la niña cuando cruzaba la calle caminando junto a un familiar.

Como consecuencia del impacto, la menor sufrió distintas lesiones y una fractura de cráneo que requirió una intervención quirúrgica.

La Fiscalía sostuvo además que el acusado se dio a la fuga inmediatamente después del choque, sin detenerse para socorrer a la niña. Horas más tarde se presentó espontáneamente en una dependencia policial, donde se le realizó el test de alcoholemia.

Qué resolvió la Justicia

Las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron cuatro meses para completar la investigación penal preparatoria y pidieron como medida cautelar que el acusado se presente semanalmente en la unidad policial correspondiente a su barrio.

El juez de Garantías Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía, estableció un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso el comparendo semanal.

El magistrado ordenó además la inmediata libertad del hombre, quien había llegado detenido a la audiencia, mientras continúa la investigación por las lesiones sufridas por la niña.