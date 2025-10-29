Femicidio de Silvia Cabañares: finalmente, el acusado por el crimen seguirá detenido hasta el 2026

El acusado por el femicidio de Silvia Cabañares seguirá en prisión preventiva hasta febrero de 2026, por decisión judicial.

El juez interviniente resolvió este miércoles prorrogar hasta febrero de 2026 la prisión preventiva del único imputado por el femicidio de Silvia Cabañares, ocurrido en Cipolletti. La decisión se tomó en el marco de una audiencia de revisión solicitada por la Fiscalía, que argumentó que continúan vigentes los riesgos procesales que justifican su detención.

La medida revoca una decisión previa adoptada la semana pasada, que había dispuesto la liberación del acusado bajo un dispositivo de control electrónico. Ahora, el magistrado resolvió mantener la prisión preventiva mientras dure la etapa penal preparatoria, cuyo vencimiento está previsto para el 3 de febrero del próximo año.

Argumentos de la Fiscalía y la querella

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el contexto actual sigue siendo el mismo que motivó la medida cautelar inicial. Señaló que «el peligro de entorpecimiento de la investigación sigue vigente» y que es necesario garantizar la protección de los testigos hasta el juicio.

La querella, que representa a la familia de la víctima, adhirió a los fundamentos de la acusación. «Se trata de un caso complejo y sensible. La prórroga busca resguardar la investigación y asegurar la tranquilidad de quienes prestaron declaración«, argumentaron.

La postura de la defensa

Por su parte, los abogados defensores del imputado cuestionaron los fundamentos del pedido de prórroga. Alegaron que «la libertad durante el proceso es la regla» y que la prisión preventiva debe considerarse como una medida de carácter excepcional. También manifestaron su desacuerdo con la valoración de los riesgos procesales y solicitaron que el acusado continúe bajo el sistema de control con monitoreo electrónico.

Tras conocer la resolución, la defensa presentó una reserva de impugnación, que deberá formalizarse en los próximos cinco días hábiles ante el Tribunal de Revisión.

Una medida que busca resguardar la investigación

El imputado fue acusado en abril por el delito de homicidio agravado por femicidio y alevosía, figuras contempladas en el artículo 80 del Código Penal y que prevén penas de prisión perpetua. La medida cautelar de prisión preventiva había sido dispuesta el 25 de abril, en la audiencia de formulación de cargos, y ya había sido prorrogada en agosto por un plazo de dos meses.

Con esta nueva resolución, el acusado permanecerá detenido hasta que finalice la etapa de investigación y se defina la elevación a juicio. La decisión fue celebrada por la Fiscalía y la querella, que destacaron que «la prioridad es garantizar la seguridad de los testigos y preservar el curso de la causa».