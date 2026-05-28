Caso Ara San Juan: el informe que había revelado una serie de fallas en el submarino 7 meses antes del trágico naufragio

Siete meses antes del naufragio del ARA San Juan, la Armada reunió a sus submarinistas con mayor experiencia para evaluar el estado operativo de la Fuerza de Submarinos y las reparaciones pendientes. La jornada se realizó a fines de abril de 2017 en la ciudad de Mar del Plata. Al finalizar el encuentro, 14 capitanes de navío firmaron un documento con recomendaciones técnicas en su carácter de vocales permanentes del Consejo Asesor del Arma Submarina.

Este documento resulta hoy una prueba central en el juicio oral que tramita ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en la ciudad de Río Gallegos. El debate judicial procura determinar si la embarcación zarpó en condiciones de seguridad y si existieron negligencias por parte de los cuatro ex altos mandos navales imputados.

Mientras los acusadores sostienen que la sumatoria de faltantes causó el desenlace fatal, las defensas argumentan que estas fallas no afectaban la seguridad náutica del buque que implosionó el 15 de noviembre de 2017 a las 10:51, según los registros acústicos internacionales.

El debate interno y las advertencias operativas

El Consejo Asesor funciona como un ámbito de consulta técnica y estratégica. La sesión del 30 de abril de 2017 fue presidida por el inspector del Arma Submarina, capitán de navío Gabriel Attis.

En su discurso de apertura, el oficial relató una conversación previa con el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Srur, quien temía que la fuerza se quedara sin unidades operativas.

“Tratar de concatenar cómo van a hacer las reparaciones para que, al menos, siempre tengamos un submarino navegando; eso fue lo que hablé con el Sr. Almirante Srur, lo que motivó toda esta reunión”, expresó Attis.

El encuentro también analizó el futuro de la capacidad submarina nacional. Sobre este punto, el acta advirtió la falta de propuestas formales ante el Ministerio de Defensa.

“Si hoy en día alguien de Defensa le pregunta al Sr. almirante -Srur- qué submarino comprarnos el almirante no tiene ninguna carpeta que pueda decir ‘este es el proyecto y -está- respaldado por este estudio’”, quedó asentado en el documento.

A su turno, el comandante del ARA Salta, capitán de fragata Sebastián Marcó, expuso sobre el desgaste acumulado de su unidad. “Se hace solo el problema del momento, carenado y algunas válvulas, lo demás se deja y pasa a ser grave en el dique siguiente”, sostuvo el oficial.

A la par, el jefe del Proyecto Submarino, Fabián Krawinkel, informó que la reparación general del ARA Santa Cruz acumulaba una demora de 19 meses por dificultades presupuestarias y retrasos con los repuestos.

Las fallas detalladas en el ARA San Juan

El apartado más extenso del acta oficial se enfocó en el ARA San Juan. El comandante del buque, capitán de fragata Pedro Martín Fernández, detalló una extensa lista de novedades técnicas pendientes tras la reparación de media vida en el Complejo Industrial Naval Argentino.

El oficial enumeró problemas en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, fallas en sensores y detectores de gases fuera de servicio ante la falta de reactivos. Sumado a esto, reportó ruidos en la línea de eje y una filtración desde un tanque de combustible hacia un tanque de baterías que precisaba una intervención mayor en el futuro.

Pese al escenario técnico, el titular de la unidad afirmó ante el Consejo que el estado del buque era operativo, aunque con diversas limitaciones de seguridad.

“El estado actual de la unidad es operativo, con una profundidad limitada a 100 metros, una velocidad autoimpuesta a máxima etapa 3 y como importante la indiscreción del ruido de la línea de eje al momento de parar máquinas”, aseveró el capitán Fernández en su exposición.

Al concluir la jornada, los 14 capitanes suscribieron las recomendaciones finales. El documento solicitó de forma expresa “tramitar la imperiosa entrada a dique seco del SUSJ durante el primer semestre del año 2018 a fin de asegurar su operatividad”.

Como consideración final, el acta alertó que la nave acumulaba 39 meses sin el mantenimiento correspondiente, un plazo que excede ampliamente la indicación del manual del fabricante, el cual exige este procedimiento cada 18 meses.