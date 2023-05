Caso Facundo Castillo: «La defensa quiere embarrar la cancha»

El próximo lunes 8 de mayo a las 8.30 iniciarán las jornadas del juicio por el caso de Facundo Castillo, el joven atropellado a la salida de una fiesta en Cipolletti. Su hermano, Emiliano Castillo, habló con RÍO NEGRO RADIO sobre la noche en que Facundo fue atropellado y cómo se preparan para el juicio.

El 19 de diciembre de 2021, a las 07:08 de la mañana, al concluir una fiesta que se hizo en inmediaciones de la calle Julio Dante Salto y la Ruta 22 de Cipolletti el grupo de amigos de Gutiérrez y Castillo se involucraron en una discusión. El resultado fue fatal.

“Mi hermano fue a una fiesta muy grande, con su grupo de amigos habían alquilado una tráfic para poder ir al lugar, y los estaba esperando alejada del salon, asi que fueron caminando hasta el lugar” inició relatando Emiliano en “Arranquemos” de RÍO NEGRO RADIO.

“Como había mucha gente fueron caminando por el costado de la ruta (Facundo y su grupo de amigos). Ramiro Gutiérrez pasó muy cerca en su camioneta, o no sé qué pasó, pero empezó una discusión entre el grupo de mi hermano, Gutiérrez y compañía. Hubo una pelea, después de eso se suben al auto y se van. Pero dobla en «U» y encara para atropellar al grupo de mi hermano. Facundo estaba en una situación en la que no vio venir el auto y no pudo salta. Como si hicieron sus amigos» comentó Emiliano.

Es por esto que relató Emiliano que la familia de Facundo Castillo busca la pena máxima de 12 años por el homicidio del joven atropellado y la tentativa de homicidio de cinco amigos que lo acompañaban.

«La defensa quiere embarrar la cancha»

La familia de Facundo Castillo aseguró que llegar al juicio del próximo lunes fue un verdadero laberinto y que la defensa siempre encontró la forma de “embarrar la cancha”.

“La defensa quiere ir por el lado del accidente, trajeron a Burlando para que lo diga. Usan medidas dilatorias para atrasar el juicio, es contradictorio porque si fue un accidente, Gutiérrez, que está detenido en Viedma, debería estar apurado porque se haga el juicio” manifestó Emiliano.

Hace tres semanas y a solo un día de que se seleccionarán los jurados populares para el juicio, se llevó adelante una audiencia que definió la postergación del juicio. Así como también se confirmó el cambio de juez técnico para el juicio por jurados y se extendió la prisión preventiva de Ramiro Gutiérrez.

La postergación fue un recurso de los defensores Martín Segovia y Carlos Vila que obligó a la jueza Florencia Caruso a postergar el proceso hasta que el Poder Judicial de Río Negro deje firme el planteo.

¿Cómo se prepara la familia de Facundo para el juicio?

“Cuesta llegar al juicio, es un laberinto. Esperemos que no salgan con nada nuevo. Se que a mis viejos le va a costar muchísimo, a mi me cuesta. Hay mucha gente nos acompaña, amigos de mi hermano, gente que incluso no era conocida y nos acompaña siempre” expresó el hermano de Facundo Castillo.

La familia de Facundo Castillo siempre agradeció la red de contención que se creó luego de la muerte del joven. Amigos, familiares, conocidos y vecinos generaron un gran pilar para mantener firmes a los más cercanos de Facundo.

Escuchá a Emiliano Castillo, hermano de Facundo, en “Arranquemos”, por RÍO NEGRO RADIO:

