Causa Maradona: el exmasajista de Diego consideró que “podrían haberlo salvado» 

El exmasajista de Diego Armando Maradona, Nicolás Taffarel, declaró este jueves en el juicio por la muerte del astro argentino y consideró que los médicos «podrían haberlo salvado».

Taffarel, cuñado del abogado y empresario Víctor Stinfale, fue el único testigo de la audiencia realizada en los tribunales de San Isidro y recordó que comenzó a trabajar con el célebre futbolista desde antes de que viajara a México para ser el entrenador de Dorados de Sinaloa.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hombre explicó haber atendido al ídolo popular en Campos de Roca, en el partido bonaerense de Brandsen, y luego en el country San Andrés, Tigre, durante la internación domiciliaria que cumplía Diego tras el alta recibida en la Clínica Olivos.

«En Tigre le hacía masajes todos los días«, señalaron los voceros de la investigación, al tiempo que Taffarel precisó que el paciente «fluctuaba mucho» y tenía «problemas anímicos».

Con respecto al neurocirujano Leopoldo Luque, sostuvo que era el «médico» y «amigo» del exjugador, fallecido a los 60 años el 25 de noviembre de 2020.

En este sentido, subrayó que «le dio muchos avisos» al acusado por el estado de salud de Maradona, como por ejemplo que Diego se encontraba «muy hinchado». De hecho, en una de las tantas conversaciones que ambos entablaron, el terapista manual expresó: «Estaba muy hinchado, Leito, los ojos hinchados como una teta, boludo. Te lo juro por Dios, no te voy a andar mintiendo eso, imaginate que lo vi hinchado con la luz apagada, no lo quería ver con la luz prendida».

El exmédico de cabecera contestó que esa situación se daba porque el entonces director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) «estaba acostado todo el día».

Sin embargo, Taffarel manifestó experimentar «sentimientos encontrados» con el principal imputado porque «no hizo nada» y consideró que los médicos «podrían haber salvado» a Maradona.

Con información de N.A