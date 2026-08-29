Causa Seguros: Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Ferández, bajo la lupa por los contratos estatales

La Justicia federal ordenó una pericia contable para determinar el impacto económico de los contratos de seguros celebrados durante la gestión de Alberto Fernández. El análisis estará centrado en Nación Seguros y en la intervención de distintos productores y asesores privados.

Uno de los nombres que aparece con mayor relevancia en el expediente es el de Héctor Martínez Sosa, empresario vinculado al entorno del expresidente. En el expediente, el juez federal Ariel Lijo fijó 13 puntos que deberán responder los peritos de la Corte Suprema.

Causa Seguros: qué analizará la pericia sobre los contratos estatales

La investigación abarca 45 convenios entre organismos estatales y Nación Seguros, con participación de 25 intermediarios. El estudio fue encomendado a especialistas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajayco). Lijo estableció una metodología contable estricta, con cálculos a valor nominal original y su correspondiente actualización en moneda homogénea.

La pericia también deberá establecer cómo se realizaron las operaciones vinculadas con los seguros contratados por la Anses y si esas operaciones provocaron un perjuicio económico para Nación Seguros y, eventualmente, para los fondos públicos. Los peritos deberán presentar informes mensuales sobre el avance del trabajo.

Entre los puntos fijados por el magistrado figura la identificación de cada participante de las operaciones, su función, los montos abonados y las razones contractuales que justificaron esos desembolsos. También se analizará la solvencia de las empresas que fueron contratadas para brindar las coberturas.

Héctor Martínez Sosa y el recorrido de las comisiones

Según informó Noticias Argentinas, el peritaje deberá reconstruir el recorrido de los valores involucrados en los contratos y determinar qué montos fueron canalizados a través de los distintos intermediarios. Entre las firmas mencionadas figuran San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., TG Bróker S.A. y Paris Bróker S.A.

El análisis deberá establecer si las comisiones cobradas guardaron relación con servicios efectivamente prestados y si las contrataciones tuvieron una justificación técnica. La Justicia busca así contar con una reconstrucción económica de las operaciones examinadas en el expediente.

Noticias Argentinas