Dictaron el secreto de sumario en la causa de la mansión vinculada a la AFA y podrían levantar la feria judicial

La investigación judicial que busca esclarecer el origen de los fondos utilizados para la compra de una lujosa propiedad en el partido de Pilar ingresó en una nueva etapa de secreto de sumario. Esta determinación surgió del Juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky, quien tomó la decisión tras recibir un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó esta medida luego de que la Coalición Cívica presentara una ampliación en su denuncia original, lo cual derivó en la necesidad de resguardar el expediente.

Dicha disposición implica que las partes involucradas no podrán acceder temporalmente a la causa, una herramienta legal que suele utilizarse cuando se prevé la realización de diligencias probatorias que requieren confidencialidad para no frustrar sus resultados.

Causa AFA: el allanamiento en un estudio contable en Lomas de Zamora

Como consecuencia directa del secreto de sumario, la Justicia activó una serie de procedimientos. El martes por la noche se allanó un estudio contable en Lomas de Zamora. Los investigadores buscaban documentación de una contadora vinculada a Luciano Pantano, uno de los dueños formales de la mansión y figura clave en las sociedades Malte SRL y Real Central SRL, que intervinieron en la compraventa del inmueble.

Los principales señalados en el expediente son Pantano y su madre, Ana Conte, quienes figuran como integrantes de la sociedad Real Central SRL. Esta firma aparece como la propietaria legal de la mansión situada en la localidad de Villa Rosa y de otras dos viviendas ubicadas en un barrio privado de la misma zona. Ambos deberán comparecer ante el magistrado para justificar cómo lograron adquirir estos bienes de alto valor.

Con el fin de garantizar el derecho a defensa y permitir que los abogados de los imputados tomen conocimiento de las actuaciones previas, el juez Aguinsky reprogramó la citación a indagatoria para el próximo lunes 29 de diciembre. Originalmente, el magistrado otorgó un plazo de cinco días tras asumir la competencia del caso, pero luego modificó la fecha.

Los acusados tendrán la opción de presentar sus descargos de manera presencial o mediante un escrito. Una vez cumplido este paso procesal, el tribunal evaluará si corresponde dictar nuevas medidas de prueba, labor que podría extenderse incluso durante el receso de la feria judicial de enero, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.