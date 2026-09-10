La Federación Francesa no apoyará la candidatura de Gianni Infantino en la FIFA

Gianni Infantino tiene cada vez menos respaldo en su afán por seguir al frente de la FIFA.

La Federación Francesa de Fútbol le retiró su apoyo al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y llamó a una «profunda reorganización». El entidad madre del fútbol francés confirmó esta decisión a través de un fuerte comunicado, en el que destacó que «una serie de acontecimientos que involucran directamente la gobernanza de la FIFA y a su presidente, que entran en conflicto directo con los principios fundamentales de la buena gobernanza y los valores del fútbol, ocurrieron después de que la FFF expresara su apoyo el 29 de junio».

Esto se debe a la iniciativa que llevó a cabo Infantino para intentar impulsar un proyecto que tenía como fin privatizar los derechos comerciales del Mundial. Una vez que se conoció esta noticia, fueron muchísimas las federaciones que decidieron soltarle la mano al suizo.

«Hoy, aunque este proyecto ha sido abandonado de manera definitiva gracias a una respuesta concertada dentro de la UEFA junto con varias otras confederaciones, la cuestión de la gobernanza de la FIFA no puede considerarse resuelta», expresó la Federación Francesa al respecto.

Por otra parte, se hizo énfasis en la necesidad de «elaborar propuestas para una transformación profunda de la gobernanza de la FIFA, con miras a restablecer la confianza, reforzar la transparencia y garantizar la independencia y la conducta ejemplar del organismo como rector del fútbol mundial».

De esta manera, Infantino sigue perdiendo aliados y su continuidad en el cargo es cada vez más complicada.

En tanto, Infantino confirmó el domingo que se presentará a un nuevo mandato al frente de la FIFA el 18 de marzo de 2027.

Se trata del único candidato declarado, el actual dirigente del fútbol mundial se aferra a su puesto pese a los llamamientos a su dimisión y la presión de varias federaciones o confederaciones.

El suizo es el presidente de la FIFA desde 2016 y todo indica que, en caso de seguir perdiendo apoyo, no será reelecto en la votación que se llevará a cabo el próximo 18 de marzo en la ciudad marroquí de Rabat, durante el 77° Congreso Ordinario.