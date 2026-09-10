Bariloche incorporó semáforos sonoros en seis intersecciones

Semáforos de seis esquinas de Bariloche tienen sistemas sonoros para la accesibilidad de personas ciegas. Gentileza Municipalidad de Bariloche

La municipalidad de Bariloche incorporó dispositivos sonoros para los semáforos peatonales en seis intersecciones, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de personas ciegas o con visión reducida.

Los equipos APS brindan señales auditivas junto al semáforo peatonal que tiene también un indicador visual que habilita o no el avance de las personas por la senda peatonal.

Según informó el municipio la red de equipamiento para la accesibilidad de personas ciegas continuará ampliándose.

Semáforos de seis esquinas de Bariloche tienen sistemas sonoros para la accesibilidad de personas ciegas. Gentileza Municipalidad de Bariloche

La subsecretaría de Tránsito y Transporte, a través de la Oficina de Prevención y Seguridad Vial, tiene a cargo la tarea de colocar los equipos comprados por la comuna. La instalación se realiza por etapas y hasta el momento se sumaron seis dispositivos.

Están en funcionamiento en los cruces de 25 de Mayo y Onelli; 25 de Mayo y Elordi; Anasagasti y Elordi; Moreno y Onelli; Moreno y John O’Connor; y Moreno y Quaglia.

“Los equipos forman parte del denominado Sistema Sonoro Peatonal, desarrollado para brindar una referencia auditiva que contribuya a una circulación más segura de personas no videntes o con visión reducida en la vía pública”, destacó el gobierno local.

Su funcionamiento permite utilizar dos señales sonoras diferentes según la orientación del cruce: una para los desplazamientos en sentido Norte-Sur y otra para Este-Oeste. Tanto la señal utilizada como su volumen pueden configurarse desde cada dispositivo.

Los sistemas se colocan directamente sobre el cuerpo del semáforo peatonal y trabajan vinculados a su señal, de manera que el sonido acompaña el momento habilitado para el cruce. Además, los dispositivos cuentan con una función que permite suprimir la emisión sonora, por ejemplo, durante el horario nocturno.