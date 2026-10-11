Neuquén festeja la diversidad cultural este lunes 12 de Octubre

«Lo celebramos porque somos una una localidad diversa, con una identidad atravesada por corrientes migratorias internas y externas» dijo Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la comuna, Luciana De Giovanetti, quien convocó a un espacio ferial para este lunes 12 de octubre, de respeto a la diversidad cultural.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 16 y hasta las 21, en el paseo Héroes de Malvinas y hasta hoy no se había suspendido por la lluvia. «Será una determinación que se tomará por la noche o el mismo día», dijo a Diario Río Negro Luciana De Giovanetti. al ser consultada por la continuidad del programa previsto para mañana.

La jornada está destinada a toda la familia en el Parque Central de la ciudad. Nueve colectividades desplegarán actividades artísticas y parte del acervo cultural transmitido con la gastronomía, con sabores típicos que estarán en exposición y venta en el paseo.

Las colectividades compartirán sus comidas, vestimentas, música y bailes de los países originarios, en una celebración que busca poner en valor el abanico cultural de Neuquén capital. La funcionaria explicó que será una nueva oportunidad para mostrar sus tradiciones en un festejo por la pluralidad cultural. “Es una celebración donde las colectividades muestran sus comidas y bailes típicos”, expresó.

De Giovanetti destacó que será “un evento participativo, para disfrutar en familia, en un lugar emblemático” de la ciudad y durante un día feriado, que lo hace propicio para el paseo familiar. Entre las colectividades que adelantaron su participación estarán representantes de las comunidades paraguaya, boliviana, chilena y brasilera.

“Tenemos una corriente migratoria muy importante y vamos a poder disfrutar de las distintas colectividades que hacen a la identidad de la ciudad de Neuquén. Tenemos una ciudad diversa”, resaltó.

La funcionaria invitó a las familias a acercarse al Paseo Héroes de Malvinas. El espacio ferial con la participación de las colectividades ya se había mostrado en otras oportunidades de festejo de pluralidad de orígenes nacionales en la ciudad.

«Es una celebración cultural para mostrar las identidades que tienen cada una, en un lugar emblemático. Vamos a poder compartir en familia, esperamos que el tiempo nos acompañe», dijo la funcionaria. Explicó que se planificaron cinco horas de actividades al aire libre.