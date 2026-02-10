Femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco: condenaron a prisión perpetua al clan Sena

El clan Sena fue condenado a prisión perpetua en Chaco por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski tuvo este martes una definición judicial clave en Chaco: César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de la joven de 28 años. La sentencia fue leída durante una audiencia encabezada por la jueza Dolly Fernández, en el marco del juicio por jurados populares. Los imputados escucharon el veredicto de manera virtual.

Prisión perpetua para el clan Sena

El jurado halló a César Sena autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, figura que prevé la pena máxima.

César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron condenados a prisión perpetua en Chaco por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Escucharon la condena por vía remota.

En tanto, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del mismo delito. Los tres deberán cumplir prisión perpetua.

El fallo confirmó así la responsabilidad penal del núcleo familiar acusado de haber planificado y ejecutado el femicidio ocurrido el 2 de junio de 2023.

Las penas para los encubridores

Además de la condena principal, el tribunal impuso penas de prisión a otros colaboradores vinculados al caso.

Gustavo Obregón fue condenado por encubrimiento agravado a cinco años y diez meses de prisión, mientras que Fabiana González recibió cinco años de prisión efectiva por el mismo delito.

Por su parte, Gustavo Melgarejo fue condenado por encubrimiento simple a dos años y diez meses.

La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó la libertad tras finalizar la audiencia.

El crimen de Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023. La investigación fiscal logró reconstruir la franja horaria en la que se habría producido el femicidio dentro de la vivienda de la familia Sena, ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400.

Según los fiscales, Cecilia murió entre las 12.16 y las 13.01 de ese jueves, una ventana de 45 minutos establecida mediante el análisis de cámaras de seguridad, registros de antenas de celular y testimonios.

La joven había ingresado a la casa a las 9.15, bajo la promesa de iniciar una nueva vida en Ushuaia junto a César Sena, pero nunca volvió a salir.

La reconstrucción judicial del ataque

De acuerdo con la acusación, César Sena entró a la vivienda a las 11.41 y permaneció solo con Cecilia hasta las 12.16, cuando ingresaron Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

No hubo más movimientos registrados hasta las 13.01, cuando César abandonó la propiedad en soledad.

Los investigadores remarcaron como dato clave que, al salir, llevaba consigo el celular de Cecilia, lo que reforzó la hipótesis de que para ese momento la víctima ya había sido asesinada.

“Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres”, señalaron desde la Fiscalía.

Evidencia y móvil del femicidio

El crimen se habría cometido en una habitación del medio de la vivienda. En ese sector se secuestraron la cama y el colchón con manchas hemáticas, que dieron positivo a sangre humana.

Para los investigadores, el móvil habría sido económico, pero también vinculado al rechazo de la familia Sena hacia Cecilia y su relación con César.

A casi tres años del hecho, la condena a prisión perpetua representa un cierre judicial para uno de los casos más conmocionantes de Chaco.