Feriado del 11 de noviembre 2026 por la visita del papa León XIV: quiénes descansan y dónde habrá actividad normal
El feriado del 11 de noviembre 2026 por la visita del papa León XIV regirá solo en una provincia. Cómo operan Río Negro, Neuquén y el resto del país.
El cierre del recorrido pastoral del papa León XIV en suelo argentino vuelve a alterar los ritmos laborales y escolares, concluyendo el esquema escalonado de asuetos que fijó el Poder Ejecutivo Nacional.
El feriado del 11 de noviembre 2026 por las actividades del papa León XIV no constituye una jornada no laborable de alcance general, sino una disposición territorial ceñida al despliegue de seguridad en el conurbano y a la masiva despedida comunitaria en la Basílica de Luján.
Visita del papa León XIV: a quiénes alcanza el feriado del 11 de noviembre 2026
La letra chica del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, corroborada por resoluciones de la Secretaría de Trabajo de la Nación, delimitó la jornada de descanso obligatorio exclusivamente al mapa bonaerense:
- Provincia de Buenos Aires en pausa: el cese de actividades alcanza a los trabajadores públicos y privados cuyos puestos presenciales radiquen en territorio bonaerense, suspendiendo el dictado de clases en todos los niveles y la atención en sucursales bancarias locales.
- El criterio laboral del lugar de trabajo: el derecho al feriado se define por el domicilio físico donde se prestan efectivamente las tareas y no por la residencia del empleado; por ello, quien vive en la capital pero trabaja en una planta o comercio del conurbano goza del descanso, mientras que quien viaja a la Ciudad de Buenos Aires debe cumplir su jornada habitual.
- Actividad normal en CABA y Córdoba: tras el asueto especial del martes 10, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la provincia de Córdoba reanudan plenamente sus operaciones comerciales, financieras y educativas.
- Río Negro, Neuquén y el interior federal: en la Patagonia y en las restantes jurisdicciones del país, la jornada se desarrollará con absoluta normalidad en la administración pública, la justicia, las escuelas y los comercios.
Despedida papal: la agenda de Luján del papa León XIV, el penal de Devoto y el vuelo a Perú
El diagrama del feriado del 11 de noviembre 2026 acompaña el tramo más emotivo y multitudinario del itinerario que encabeza el papa León XIV, antes de culminar su primera estadía en la Argentina:
- Paso matutino por el penal de Devoto: a primera hora, el Santo Padre ingresará al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires para compartir un momento de oración con los internos y el personal penitenciario.
- Misa de clausura en la Basílica de Luján: entre las 10:00 y las 12:00, presidirá la celebración eucarística central en la Plaza Belgrano ante delegaciones parroquiales, familias trabajadoras y movimientos sociales llegados desde distintos puntos del país.
- Partida desde Ezeiza rumbo a Perú: concluidos los actos litúrgicos y la bendición solemne a la patrona nacional, la comitiva oficial se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para emprender el vuelo internacional hacia Lima, donde el pontífice continuará su gira pastoral hasta el 17 de noviembre, recorriendo además Chiclayo, Cusco y Pucallpa.
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