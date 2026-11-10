Feriado del 11 de noviembre 2026 por la visita del papa León XIV: quiénes descansan y dónde habrá actividad normal

El cierre del recorrido pastoral del papa León XIV en suelo argentino vuelve a alterar los ritmos laborales y escolares, concluyendo el esquema escalonado de asuetos que fijó el Poder Ejecutivo Nacional.

El feriado del 11 de noviembre 2026 por las actividades del papa León XIV no constituye una jornada no laborable de alcance general, sino una disposición territorial ceñida al despliegue de seguridad en el conurbano y a la masiva despedida comunitaria en la Basílica de Luján.

Visita del papa León XIV: a quiénes alcanza el feriado del 11 de noviembre 2026

La letra chica del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, corroborada por resoluciones de la Secretaría de Trabajo de la Nación, delimitó la jornada de descanso obligatorio exclusivamente al mapa bonaerense:

Provincia de Buenos Aires en pausa : el cese de actividades alcanza a los trabajadores públicos y privados cuyos puestos presenciales radiquen en territorio bonaerense, suspendiendo el dictado de clases en todos los niveles y la atención en sucursales bancarias locales.

: el cese de actividades alcanza a los trabajadores públicos y privados cuyos puestos presenciales radiquen en territorio bonaerense, suspendiendo el dictado de clases en todos los niveles y la atención en sucursales bancarias locales. El criterio laboral del lugar de trabajo : el derecho al feriado se define por el domicilio físico donde se prestan efectivamente las tareas y no por la residencia del empleado; por ello, quien vive en la capital pero trabaja en una planta o comercio del conurbano goza del descanso, mientras que quien viaja a la Ciudad de Buenos Aires debe cumplir su jornada habitual.

: el derecho al feriado se define por el domicilio físico donde se prestan efectivamente las tareas y no por la residencia del empleado; por ello, quien vive en la capital pero trabaja en una planta o comercio del conurbano goza del descanso, mientras que quien viaja a la Ciudad de Buenos Aires debe cumplir su jornada habitual. Actividad normal en CABA y Córdoba : tras el asueto especial del martes 10, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la provincia de Córdoba reanudan plenamente sus operaciones comerciales, financieras y educativas.

: tras el asueto especial del martes 10, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la provincia de Córdoba reanudan plenamente sus operaciones comerciales, financieras y educativas. Río Negro, Neuquén y el interior federal: en la Patagonia y en las restantes jurisdicciones del país, la jornada se desarrollará con absoluta normalidad en la administración pública, la justicia, las escuelas y los comercios.

Despedida papal: la agenda de Luján del papa León XIV, el penal de Devoto y el vuelo a Perú

El diagrama del feriado del 11 de noviembre 2026 acompaña el tramo más emotivo y multitudinario del itinerario que encabeza el papa León XIV, antes de culminar su primera estadía en la Argentina: