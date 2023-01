Habló el secretario general del sindicato petrolero sobre el abuso sexual a un operario en Neuquén

«Se actuó fuera de la ley», respondió Marcelo Rucci, secretario general del sindicato petrolero, cuando se le consultó sobre la investigación que se inició contra un grupo de trabajadores acusados de haber abusado sexualmente de un ingresante en el predio de la empresa Tenaris de Senillosa. Dijo que la compañía no debió haberlos despedido sino suspendido, hasta tanto haya una sentencia.

«Nosotros nos enteramos porque, obviamente notificaron a trabajadores, que la empresa aduce que tuvieron en esta práctica que nosotros no estamos de acuerdo. Hablamos con algunos de los compañeros, muchos dicen ni siquiera haber estado porque estaban de franco, otros decían que no viajaban porque van en su propio vehículo», explicó en diálogo con LU5.

La empresa realizó una investigación luego de que el operario manifestara haber sido abusado por sus pares en la zona de vestuarios y en una combi, como parte de un «rito de iniciación» a la actividad. Los hechos ocurrieron en diciembre y la fiscalía anticipó que una vez finalizada la feria judicial les formulara cargos a cinco de ellos.

Tenaris comunicó oficialmente que había aplicado sanciones disciplinarias contra 11 trabajadores, lo que incluye despidos y suspensiones.

Rucci afirmó que el sindicato «no avala ese tipo de prácticas». Señaló que «metieron en una bolsa a 11 personas, no está definido, no hay una sentencia o algo que acredite que realmente fueron todos y que todos tienen la culpabilidad. Se ensucia el nombre de muchos que seguramente no tuvieron nada que ver».

Sostuvo que «el que se mandó una macana acá, que se haga cargo» pero no todos, según él, participaron de la situación. Aseguró que la empresa «se puso en juez».

Respecto de que se trata de una práctica naturalizada, el dirigente indicó que no estaban al tanto. «Nosotros en la actividad una manteada, una cosa de esas, en la actividad… fue durante mucho tiempo normal, pero ya ahí abuso sexual como está planteada la denuncia es otra cosa», agregó.

Rucci fue el sucesor de Guillermo Pereyra en la conducción del sindicato. Es parte de la lista Azul y Blanca del MPN, que respalda la fórmula de Marcos Koopmann y Ana Pechen.