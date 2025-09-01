Lo condenaron a 4 años de prisión por tener y distribuir imágenes de abuso sexual infantil en Río Negro

El tribunal de Roca impuso una pena de 4 años de prisión efectiva a un joven por delitos relacionados al material de abuso sexual infantil.

Un joven de 21 años fue condenado en Roca a la pena de 4 años de prisión efectiva por delitos vinculados con la distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI). La decisión fue adoptada por un tribunal colegiado integrado por los jueces Emilio Stadler, Sandro Martín y Maximiliano Camarda, en el marco de una audiencia virtual que homologó un acuerdo pleno abreviado.

El caso se resolvió mediante un entendimiento entre las partes que evitó la realización de un juicio extenso. La fiscal del caso, Analía Álvarez, detalló los hechos imputados y el alcance de la investigación, mientras que la defensa del imputado aceptó la responsabilidad de los delitos y sostuvo que la pena acordada resultaba adecuada.

Los hechos imputados

La acusación abarcó tres hechos. Dos de ellos por la publicación y divulgación de videos de abuso sexual infantil: 17 en un caso y 18 en otro, detectados en las localidades de Belisle y Roca, entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. El contenido exhibía actividad sexual explícita e incluía a menores de 13 años, lo que agravó la calificación legal.

El tercer hecho consistió en la tenencia de 75 archivos con material de abuso sexual infantil almacenados en un teléfono celular. La investigación determinó que en esas imágenes también había escenas de actividad sexual explícita de menores de edad.

Prueba y procedimiento judicial

Entre los elementos probatorios presentados se incluyeron reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) remitidos a la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL), una denuncia de Google, informes de pericias digitales y análisis del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, que determinaron la edad aproximada de las víctimas no identificadas.

También se sumaron evaluaciones psicológicas sobre el imputado y pericias forenses que consolidaron la acusación. Como circunstancia atenuante, se destacó que el joven carecía de antecedentes penales computables al momento de los hechos.

La resolución del tribunal

Tras un breve cuarto intermedio, el juez Emilio Stadler leyó el veredicto unánime del tribunal que homologó la condena. Destacó que la calificación legal de los hechos y la pena acordada se encontraban dentro de los márgenes previstos por la ley penal. “Es suficiente para la legalidad”, afirmó el magistrado al confirmar los 4 años de prisión efectiva.

La defensa reconoció que, en caso de ir a juicio, la expectativa de condena podía ser mayor, por lo que valoró positivamente la salida abreviada. El propio imputado, al ser consultado, expresó que aceptaba su responsabilidad por los hechos atribuidos.

Con la sentencia, el joven quedó formalmente condenado y deberá cumplir la pena en un establecimiento penitenciario de la provincia.