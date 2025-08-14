Imputado rompió una prohibición judicial con un video en TikTok en el Alto Valle y fue detenido

Un hombre de 32 años del Alto Valle fue detenido y deberá cumplir prisión preventiva tras ser acusado de desobedecer una orden judicial y amenazar a una mujer mediante un video publicado en TikTok. Qué pasó.

El caso se originó el pasado 11 de agosto, cuando el imputado compartió en la red social un mensaje intimidante dirigido a la víctima, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente desde junio en Mainqué. Según la acusación fiscal, ese mismo día también se acercó físicamente a la mujer en la vía pública.

El mensaje que motivó la denuncia

De acuerdo con la fiscalía, el video contenía la frase: “Preparate porque haré descender fuego del cielo junto con mi hermano, para ti será fuego consumidor, serás consumida junto con todo tu hueste maligna”. La publicación, sumada al encuentro en la calle, generó temor en la denunciante, quien dio aviso a la policía.

La fiscal adjunta explicó que el imputado caminó detrás de la mujer, cruzó la vereda y la observó de cerca hasta que un tercero intervino, lo que permitió a la víctima pedir ayuda a un móvil policial.

Medidas judiciales incumplidas

En el fuero de Familia, el hombre había sido notificado de la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio o lugares que ella frecuentara. También se le impedía realizar actos molestos o perturbadores, de manera presencial, telefónica o virtual.

La fiscalía presentó como pruebas la denuncia de la víctima, el acta policial de la subcomisaría de Mainqué, una entrevista a un allegado de la mujer, el expediente de Familia y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

Los cargos y la defensa

El Ministerio Público lo acusó por desobediencia a una orden judicial y amenazas en concurso real (artículos 55, 149 bis y 239 del Código Penal). La defensa pública se opuso a la calificación, argumentando que el mensaje no mencionaba de forma directa a la denunciante y que se trataba de un pasaje bíblico en un contexto religioso.

Sostuvieron que no había un “mal grave, serio e inminente” como exige el delito de amenazas y que el imputado se consideraba un profeta al citar las escrituras.

Resolución judicial

La jueza de Garantías, si bien reconoció que debía esclarecerse el vínculo entre el mensaje y la denunciante, señaló que existía un riesgo para la mujer. Ante los antecedentes del imputado, que tiene otros legajos por desobediencia en trámite, resolvió dictar la prisión preventiva solicitada por la fiscalía.

La defensa propuso medidas alternativas, pero fueron rechazadas. El hombre permanecerá detenido mientras avanza la investigación.