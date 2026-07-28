La detenida por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell se negó a declarar ante la Justicia

Lucía Sosa, la mujer de 44 años detenida por la muerte de su hija Isabella, de 2 años, en Villa Gesell, se negó a declarar este martes durante la audiencia de indagatoria ante el fiscal Juan Pablo Calderón.

La imputada optó por guardar silencio siguiendo la recomendación de su defensa, mientras la investigación avanza con nuevas medidas de prueba que podrían modificar la calificación legal de la causa.

Actualmente, el expediente está caratulado como abandono de persona seguido de muerte agravado, aunque la fiscalía analiza un posible cambio a homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

La decisión dependerá de los resultados de una serie de estudios científicos ordenados en el marco de la investigación. Entre ellos se encuentran pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar si Sosa es imputable, además de exámenes toxicológicos e histopatológicos realizados sobre la víctima.

La autopsia contradijo la versión de la madre

La investigación comenzó el pasado 20 de julio, cuando Sosa llevó a Isabella al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell y manifestó que la niña se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera.

Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico durante unos 40 minutos, la menor falleció.

Sin embargo, la autopsia descartó esa hipótesis y determinó que la causa de muerte fue una asfixia obstructiva, que derivó en un paro cardiorrespiratorio provocado por una severa hipoxemia. A partir de ese resultado, la investigación tomó un giro y comenzó a analizarse la posibilidad de un hecho criminal.

Los antecedentes que investiga la Justicia

En paralelo, los investigadores reconstruyen los antecedentes familiares de Sosa.

En 2018, la mujer y su entonces pareja, Javier Picard, fueron juzgados por las muertes de sus hijas Candela y Jazmín, fallecidas en 2013 y 2016, respectivamente.

Ambos habían permanecido casi dos años detenidos, pero finalmente fueron absueltos luego de que el tribunal concluyera que no existían pruebas suficientes para acreditar que las muertes hubieran sido consecuencia de maltrato y las atribuyera a complicaciones respiratorias.

No obstante, tras ese proceso, la Justicia de Familia resolvió retirarles la custodia de sus otros hijos, quienes fueron alojados en hogares de protección o dados en adopción.

Luego de recuperar la libertad, Sosa se radicó en Villa Gesell, donde inició una nueva relación con José Daniel Aguirre y tuvo dos hijos más, entre ellos Isabella.

Ahora, los resultados de las pericias y estudios complementarios serán determinantes para definir si la imputación se agrava y cuál será el futuro judicial de la acusada.

Daniel Aguirre, pareja de Lucía Sosa, habló de la muerte de su hija Isabella: «Para mí fue un accidente»

«Para mí fue un accidente», fueron las primeras palabras con las que Daniel Aguirre, pareja de Lucía Sosa, se refirió a la muerte de su hija Isabella de dos años en Villa Gesell. Su mujer fue detenida este lunes tras 6 días de lo ocurrido con la nena.

En diálogo con TN, Aguirre se refirió por primera vez a lo que pasó ese 20 de julio por la tarde, cuando volvió del trabajo a la vivienda que comparte desde hace años con Sosa y los dos hijos que tienen en común.

«Salgo a las dos de la tarde, dos y media llego a casa y cuando llego me encuentro con el episodio de que la nena estaba tirada en una cama. La tomo en mis brazos. Uno lo primero que hace es tocarle el pulso y yo sentí que no tenía latidos. Como mamá ella estaba nerviosa porque la criatura no reaccionaba», contó Aguirre.

Dijo, además, que su mujer nunca le contó que tuvo dos hijas que fallecieron en Mar del Plata. «No sabía nada. Me enteré de Lucas (el chico de 17 años, hijo de Lucía que la denunció) porque salió a hablar por los medios», agregó. Y sostuvo que la gente de su localidad lo conoce como un hombre «laburador»: «Quiero caminar tranquilo por Gesell».

«Para mí fue un infierno estar seis días encerrado sin hacer vida», expresó el hombre, refiriéndose a los días que pasaron entre la muerte de su hija y la detención de Sosa.