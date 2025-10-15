Le robaron mientras corría por el Canal Grande de Roca: dos jóvenes quedaron imputados y con preventiva

Este domingo, un hombre salió a correr por el paseo del Canal Grande de Roca. De un momento a otro, notó que una moto -con dos personas a bordo- se cruzó en su camino. Lo que llegó después fue un robo con arma y que terminó en una extensa persecución policial. Este martes, la Justicia de Río Negro formuló cargos y dictó prisión preventiva por cuatro meses para dos jóvenes acusados de protagonizar el violento episodio.

El hecho ocurrió el domingo 12 de octubre alrededor de las 9 de la mañana, cuando la víctima, un hombre que corría por el paseo del Canal Grande, fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta negra sin plásticos. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, una de ellas lo apuntó con un arma y lo golpeó en la cabeza antes de robarle el celular.

El hecho: un asalto en pleno recorrido deportivo

De acuerdo con la exposición de la fiscal del caso dos jóvenes -uno de 20 y otro de 19- se desplazaban en una motocicleta 110 c.c. por calle Gadano y Buenos Aires cuando interceptaron a un hombre, quien trotaba en dirección a Avenida Roca.

En ese momento, el joven que conducía le apuntó con un arma de fuego a la altura del pecho mientras le exigía que entregara sus pertenencias. La víctima, asustada, arrojó su celular a un costado para evitar el robo. El otro presunto autor descendió del vehículo, recogió el teléfono y le dijo: «Dame todo». La víctima le explicó que no tenía más pertenencias y, no conforme, el motociclista gatilló el arma, aunque el disparo no se efectuó. Acto seguido, golpeó al joven con la culata, provocándole una herida cortante en el cuero cabelludo que requirió sutura.

Ambos huyeron en dirección a calle Mendoza a toda velocidad con el teléfono en su poder.

La persecución y el operativo policial

Tras la alerta de un transeúnte al 911, personal policial de las comisarías 21 y 3 desplegó un operativo cerrojo.

Iniciando una persecución que siguió hacia calles Defensa, Chingolo y Perito Moreno. Los agentes encendieron sirenas y balizas, pero los sospechosos hicieron caso omiso. Finalmente, en la intersección de Perito Moreno al 3000, la moto derrapó y ambos cayeron al suelo. Uno de ellos fue detenido en el lugar, mientras que el otro intentó escapar corriendo por varias cuadras hasta ser alcanzado y reducido en calle Libertad.

Al momento de la detención, los policías secuestraron el teléfono celular de la víctima y un arma de fuego hallada a pocos metros del sitio del accidente.

La audiencia de formulación de cargos

Durante la audiencia, la fiscal imputó a ambos jóvenes por robo agravado por el uso de arma impropia, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego, en concurso real y en calidad de coautores.

La jueza de Garantías, Natalia González, les explicó sus derechos procesales, incluyendo el de guardar silencio, y escuchó los argumentos del Ministerio Público Fiscal, que solicitó la prisión preventiva de ambos imputados por el plazo de cuatro meses.

El abogado defensor se opuso a la medida y cuestionó la falta de informes periciales sobre el estado del arma secuestrada, además de sostener que no existía peligro de fuga dado el arraigo de los jóvenes en la ciudad. Propuso como alternativa que ambos firmaran semanalmente en la fiscalía.

Fundamentos de la prisión preventiva

La jueza González resolvió hacer lugar al pedido fiscal, argumentando que el peligro de fuga estaba acreditado por la conducta desplegada durante la persecución, que involucró más de 12 agentes policiales y dos jurisdicciones. También destacó la gravedad del hecho, el uso de un arma y la violencia ejercida contra la víctima.

En el caso del imputado mayor de edad, la magistrada tuvo en cuenta que contaba con una suspensión de juicio a prueba vigente por otro robo, pero no aceptó la invocación de la ley de Reiterancia que citó el MPF. Respecto del joven de 19 años, valoró que su intento de ingresar a una vivienda ajena para ocultarse denotaba intención de evadir la acción judicial.

La prisión preventiva fue fijada por cuatro meses, con vencimiento el 13 de febrero de 2026, aunque la jueza aclaró que el plazo podrá revisarse si la investigación concluye antes.

Próximos pasos en la investigación

La fiscalía deberá producir una serie de pruebas pendientes, entre ellas la pericia sobre el arma secuestrada, las entrevistas a testigos y la ampliación de declaraciones de los policías intervinientes. También se podrá incorporar la historia clínica y los certificados médicos de la víctima.

Con esta medida, la investigación continuará su curso mientras ambos imputados permanecerán detenidos en Roca, a la espera de un avance en la acusación formal.