Lo condenaron por abuso sexual infantil en Neuquén: deberá cumplir 9 años de prisión efectiva

La Justicia de Neuquén condenó a un hombre a 9 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 5 años que estaba bajo su cuidado.

La Justicia de Neuquén dictó una condena de 9 años de prisión efectiva contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 5 años. El fallo fue emitido por un tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti y Raúl Aufranc y la jueza Patricia Lupica Cristo.

El tribunal determinó que el imputado cometió el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la reiterancia y por ser el encargado de la guarda de la víctima.

El contexto del abuso

Durante el juicio se acreditó que el hombre abusaba de la niña cuando quedaba bajo su cuidado y el de su pareja en una vivienda de la ciudad de Neuquén. Los hechos se repetían una o dos veces por semana hasta que, seis meses después del primer episodio, la menor relató lo sucedido de manera accidental a su madre.

La fiscalía había solicitado 10 años de prisión, mientras que la defensa había pedido 8, el mínimo previsto por el Código Penal. Finalmente, el tribunal fijó la pena en 9 años de prisión efectiva.

Fundamentos de la condena

Entre los agravantes considerados se destacó la extrema vulnerabilidad de la víctima y la marcada diferencia de edad con el acusado. También se ponderó la modalidad y las circunstancias de los hechos, calificadas como gravemente ultrajantes. Como atenuante, se valoró la falta de antecedentes condenatorios del imputado.

Una vez que la sentencia quede firme, el condenado será inscripto en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS). Allí se incluirán sus datos genéticos, en cumplimiento de lo previsto por la normativa vigente.