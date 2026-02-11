Lo condenaron por matar a su hermano en Centenario: fue en exceso en legítima defensa y no irá a prisión

Mató a su hermano en Navidad y recibió una condena condicional por exceso en la legítima defensa. Foto Centenario Digital.

La Justicia de Neuquén resolvió mediante un procedimiento abreviado una causa por el homicidio de Ernesto Omar Canales, ocurrido en la ciudad de Centenario. El acuerdo entre las partes estableció que el hecho constituyó un exceso en la legítima defensa, lo que derivó en una condena atenuada para el acusado.

Un acuerdo de juicio abreviado

El fiscal del caso Andrés Azar y la defensa arribaron a un acuerdo de procedimiento abreviado. A partir de ello, se modificó la imputación original y el acusado, Daniel Villablanca, fue condenado por una figura penal menos gravosa.

Familiares de la víctima y del imputado, incluida la madre de ambos, acompañaron la resolución judicial.

El crimen en una reunión familiar de Navidad

El hecho investigado ocurrió el 25 de diciembre de 2024, durante la madrugada, en una vivienda del barrio Alto de Centenario. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, todo sucedió en el marco de una reunión familiar por los festejos de Navidad.

En ese contexto se produjo una discusión entre los hermanos, que terminó con un disparo efectuado por Villablanca y la muerte de Canales.

Exceso en la legítima defensa

Las partes coincidieron en que existió una agresión ilegítima previa. Tras la discusión, el imputado se dirigió a su habitación, hasta donde fue a buscarlo la víctima, quien, de acuerdo con testigos, tenía un arma.

Luego salieron a la calle, donde la respuesta defensiva del acusado excedió los límites de la necesidad y la proporcionalidad. Esto configuró un homicidio con exceso en la legítima defensa, un encuadre que atenúa la responsabilidad penal y reduce la sanción.

Condena condicional y reglas de conducta

El juez de garantías Juan Manuel Kees homologó el acuerdo y condenó a Villablanca a tres años de prisión de ejecución condicional. Además, quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta establecidas por la Justicia.