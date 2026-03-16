Buscan colaboración para la familia del operario que murió tras el derrumbe de la obra en Roca

Familiares y vecinos de Roca iniciaron una campaña solidaria para acompañar a la esposa y al hijo menor de Hugo Ariel Breppe, el trabajador que murió tras el derrumbe ocurrido en una excavación vinculada a una obra sanitaria en la ciudad.

El pedido surgió en medio del dolor por la tragedia y mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades en el accidente laboral que terminó con la vida del operario de 49 años.

Reclamo de justicia y acompañamiento a la familia

A través de un comunicado, allegados al trabajador señalaron que la principal preocupación es que el hecho no quede impune. “Como familiares y vecinos nos hemos reunido principalmente para pedir justicia por Ariel Breppe. Que su fallecimiento no haya sido en vano, que no haya otro obrero fallecido por una negligencia”, expresaron.

En ese sentido, remarcaron que la esposa del trabajador no realizó pedidos económicos tras la tragedia. “Sepan que su esposa no está pidiendo dinero, sino justicia”, indicaron.

Sin embargo, destacaron que la situación familiar es compleja y que necesitarán acompañamiento. “Como amigos sabemos que va a necesitarlo, en primera instancia por su hijito menor”, agregaron en el mensaje difundido.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 2984537339 (Miriam Flores, pareja del obrero) para recibir información sobre las formas de ayuda.

El contexto de la tragedia que conmocionó a Roca

El accidente ocurrió el 9 de marzo cuando una pared de tierra cedió dentro de una excavación donde trabajaba un grupo de operarios en tareas vinculadas al Plan Director de desagües cloacales.

Tres trabajadores quedaron atrapados tras el desmoronamiento y uno de ellos, Hugo Ariel Breppe, fue rescatado por bomberos y trasladado al hospital local.

Según la autopsia, el operario murió a causa de un neumotorax. La Justicia mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias del hecho y posibles responsabilidades.