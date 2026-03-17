Muerte de Ariel Breppe en Roca: así avanza y profundiza la investigación por el derrumbe en obra cloacal

La investigación judicial por la muerte de Hugo Ariel Breppe, el trabajador que murió tras el derrumbe en una obra cloacal en Roca, continúa sumando pruebas clave con el objetivo de reconstruir lo sucedido y determinar posibles responsabilidades penales.

En paralelo, la familia del obrero, representada por su abogado querellante, impulsa activamente la causa y busca que el hecho sea encuadrado como homicidio culposo por negligencia, al considerar que existieron graves fallas en las condiciones de seguridad laboral.

Allanamientos, testimonios y nuevas pruebas

En los últimos días se realizaron allanamientos en el marco de la causa, tanto en la empresa como en el domicilio de una figura jerárquica de la firma en la región. Durante esos procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación relevante para la investigación.

Según trascendió, la trabajadora inicialmente se habría negado a entregar su celular, lo que derivó en medidas judiciales posteriores. Además, se detectó que tenía documentación de la empresa en su vivienda, lo que motivó un nuevo operativo donde también se incautó una notebook.

A su vez, ya declararon los dos operarios que estaban junto a Breppe al momento del derrumbe. Sus testimonios quedaron incorporados al expediente y apuntarían a condiciones de inseguridad en la obra, un elemento central para la causa.

Condiciones laborales bajo la lupa

De acuerdo a las primeras líneas investigativas, el foco está puesto en determinar si se incumplieron normas básicas de seguridad e higiene. Los testimonios coinciden en que no se habrían implementado medidas de protección adecuadas para trabajos en excavaciones.

El derrumbe ocurrió tras intensas lluvias que habrían dejado el suelo inestable, en una zona cercana a un canal. Pese a ese contexto, los trabajadores continuaron con las tareas. Incluso se analiza que hubo advertencias previas sobre el riesgo, que no habrían sido atendidas.

La hipótesis principal apunta a que la obra avanzó bajo presión para cumplir plazos, lo que podría haber derivado en decisiones negligentes. En ese marco, la calificación legal en análisis -según la querella- es la de homicidio culposo.

De todas maneras, el Ministerio Público Fiscal (MPF) es la autoridad que mantiene a cargo la investigación de las circunstancias y el análisis de las evidencias preliminares. La información obtenida será la clave ante una eventual audiencia de formulación de cargos en caso de que se atribuya algún delito.

El rol de la empresa y las responsabilidades

Desde el ámbito oficial, el Ejecutivo nacional indicó que la empresa constructora es la «responsable directa de garantizar las condiciones de seguridad en la ejecución de la obra», a través de su estructura técnica y profesionales a cargo.

La investigación también busca determinar el grado de responsabilidad de cada actor involucrado en la cadena de decisiones: desde la supervisión técnica hasta la conducción operativa en el lugar.

Mientras tanto, la obra permanece paralizada por disposición de la Secretaría de Trabajo provincial, que inició actuaciones para evaluar las condiciones en las que se desarrollaban las tareas.

El testimonio de la familia: «No fue un accidente»

En diálogo con RÍO NEGRO Radio, Miriam Flores, esposa del trabajador fallecido, sostuvo que desde el primer momento tuvo dudas sobre lo ocurrido. «Desde el momento uno se supo que esto no fue un accidente», afirmó.

La mujer relató que su pareja ya le había advertido sobre las condiciones en las que trabajaban. «Siempre me comentaba que no contaban con los medios de seguridad necesarios«, expresó.

También remarcó que el día del hecho el terreno no estaba en condiciones. «Había llovido mucho, el suelo estaba inestable y aun así siguieron trabajando«, señaló.

En medio del dolor, insistió en su reclamo de justicia: «A mi marido lo asesinaron. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias».

Una causa en pleno desarrollo

La investigación se encuentra en etapa de recolección de pruebas y análisis técnico. Con testimonios, pericias y documentación, la Justicia busca establecer con precisión qué ocurrió en la excavación y quiénes fueron responsables.

En este contexto, la familia continúa aportando elementos a través de su querella, con audios, imágenes y declaraciones que podrían resultar determinantes.

El objetivo del entorno del obrero es que el caso no quede impune y que se establezcan responsabilidades penales en función de las evidencias reunidas.