Piden condena para líder de una banda narco que operaba en Neuquén: es el primer juicio oral de este tipo. oto archivo

En una audiencia realizada este jueves, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) solicitó formalmente la declaración de responsabilidad penal para un hombre acusado de liderar una red de comercialización de estupefacientes en el extremo oeste de la capital. El pedido fue realizado tras cuatro intensas jornadas de debate, donde se expusieron las pruebas que vinculan al imputado con el manejo de una «boca de expendio» en el sector Peumayén.

La fiscal del caso, Silvia Moreira, junto al asistente letrado Pablo Jávega, fueron los encargados de llevar adelante la acusación ante un tribunal colegiado. Durante el alegato de clausura, los representantes del MPF fueron contundentes al señalar al hombre como el máximo responsable de la organización que operaba en el corazón del barrio Cuenca XV.

Evidencia recolectada en los procedimientos que incriminaron al imputado.

Los cargos en su contra

El delito atribuido es comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en calidad de autor. Según la teoría del caso, el acusado no solo vendía la droga, sino que ejercía un control jerárquico sobre otros eslabones de la cadena, otorgándole a la actividad una estructura logística superior a la de un simple vendedor minorista.

De acuerdo con la investigación, la banda operó activamente al menos entre marzo y abril de 2025. El centro de las operaciones era una vivienda estratégica en el oeste neuquino, desde donde se distribuían dosis de cocaína y marihuana. La fiscalía sostuvo que el imputado era quien dictaba las reglas de funcionamiento, controlando los horarios de apertura y cierre del búnker.

Primer juicio oral de este tipo

Este proceso marca un hito en la justicia local, al tratarse del primer juicio oral de este tipo impulsado por la Fiscalía de Narcocriminalidad. Hasta hace un año, este tipo de causas por microtráfico solían resolverse mediante acuerdos de partes y juicios abreviados, evitando la instancia de debate público que hoy mantiene en vilo al sector oeste de la capital.

La mecánica delictiva, según el MPF, incluía la colaboración estrecha de Héctor Maximiliano Tarifeño y Leandro Nicolás Poblete. Ambos sujetos funcionaban como ejecutores de las órdenes del líder: realizaban las ventas directas, rendían cuentas sobre la mercadería y los ingresos diarios, y recibían instrucciones precisas sobre dónde ocultar los elementos ilícitos.

La fiscal del caso, Silvia Moreira, junto al asistente letrado Pablo Jávega.

El día que la banda cayó

El quiebre de la organización ocurrió el 17 de abril de 2025, durante un allanamiento ejecutado a las 18:50 horas. En aquel procedimiento, el líder logró inicialmente evadir a la policía dándose a la fuga en un Chevrolet Corsa, mientras que uno de sus cómplices también escapó. Sin embargo, los efectivos lograron detener a Tarifeño en el lugar del hecho.

Dentro de la vivienda, el personal policial halló un verdadero arsenal de evidencias: envoltorios de cocaína fraccionada, balanzas de precisión y más de $370.000 en efectivo distribuidos en distintos sectores, incluyendo una suma oculta dentro de una heladera. También se detectó marihuana en proceso de secado y cogollos listos para su distribución.

La libertad del cabecilla no duró mucho; fue capturado apenas dos días después del operativo, el 19 de abril, en las inmediaciones de las calles Necochea y Francisco Romero. A diferencia de sus subordinados, que ya recibieron penas de tres años de prisión en suspenso mediante acuerdos, el presunto líder enfrenta ahora la posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo.

Parte de la droga secuestrada en el allanamiento en Cuenca Xv.

La teoría fiscal y la espera del veredicto

Para los fiscales Moreira y Jávega, la distinción de roles es clara: mientras que Poblete y Tarifeño eran partícipes secundarios que colaboraban en las ventas, el acusado era el cerebro detrás de la administración del dinero y la gestión del stock de sustancias. Esta diferencia jerárquica es el argumento central para solicitar la agravante por organización.

Tras escuchar los alegatos finales, el tribunal integrado por los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina pasó a deliberar. El veredicto final, que determinará si el acusado es culpable o inocente, será dado a conocer el próximo lunes en una audiencia que cerrará este capítulo clave en la lucha contra el narcotráfico regional.