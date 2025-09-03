Prisión preventiva para el exdiputado de Neuquén que intentó ingresar a Chile con balas ocultas

El paso internacional Pino Hachado volvió a ser escenario de un hecho resonante que cruzó política y justicia. El exdiputado de Neuquén, Edgardo Della Gáspera, fue demorado el viernes pasado por autoridades chilenas al intentar ingresar con 50 municiones calibre .22 ocultas en su camioneta, sin declararlas en Aduana. La investigación lo había mantenido con medidas cautelares menos gravosas, hasta que la Corte de Apelaciones de Temuco avaló un pedido de la Fiscalía y quedó arrestado bajo prisión preventiva.

El caso generó un escándalo político y judicial en la región, ya que el exlegislador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) terminó con prisión preventiva, una medida cautelar que refleja la gravedad que la legislación trasandina le otorga al contrabando aduanero y a la internación ilegal de municiones.

El operativo en Pino Hachado

El episodio ocurrió el viernes 29 de agosto, cerca de las 9 de la mañana. Della Gáspera, domiciliado en Loncopué, viajaba en una Toyota Hilux junto a otras personas. En el control chileno, agentes de Aduana y Carabineros le consultaron si transportaba bienes prohibidos o sujetos a declaración. El exdiputado aseguró que no y ratificó esa negativa en una declaración jurada.

Sin embargo, una inspección detallada reveló la presencia de una caja con cincuenta proyectiles Orbea calibre 22 largo, escondida en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor. El hallazgo desató la denuncia formal y dio inicio a la causa judicial.

Reconocimiento de responsabilidad

De acuerdo con el acta oficial, Della Gáspera reconoció de inmediato su responsabilidad y admitió que sabía que estaba infringiendo la norma. La fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal ordenó que la munición quedara bajo custodia de Carabineros, en tanto se avanzaba en la investigación.

Inicialmente, el tribunal dispuso medidas cautelares menos estrictas: arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en territorio chileno. Sin embargo, el Ministerio Público apeló la decisión y solicitó prisión preventiva.

La Corte de Apelaciones endureció la medida

Este lunes 1 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Temuco dio lugar al pedido fiscal y resolvió que el exdiputado permanezca en prisión preventiva mientras avanza la causa. El tribunal argumentó que la «internación ilegal de municiones y el contrabando aduanero son delitos graves en Chile», con penas que pueden derivar en condenas de cumplimiento efectivo.

Esto implica que Della Gáspera deberá esperar el desarrollo del proceso judicial en una unidad carcelaria, sin posibilidad de regresar a Argentina hasta que se resuelva su situación legal.

Un dirigente con trayectoria en el MPN

Edgardo Della Gáspera fue diputado provincial por el MPN en dos períodos. Entre 2012 y 2015, durante la gestión del gobernador Jorge Sapag, y en 2016, cuando asumió en reemplazo del fallecido Luis Sapag. Su carrera política estuvo vinculada a la línea azul del partido y a dirigentes como el exgobernador Omar Gutiérrez.

La noticia de su detención y prisión preventiva repercutió en Neuquén, donde distintos sectores políticos y judiciales siguieron con atención el caso, que podría derivar en un proceso judicial de largo camino en territorio chileno.