¿Dónde está Facundo Plos?: a una semana de su polémica fuga en Río Negro, se sumó una denuncia contra la fiscalía

Facundo Plos y los tres jueces que ordenaron su detención, antes de la fuga del condenado. Foto Archivo/Captura.

La fuga de Facundo Plos, un joven de 26 años condenado en la Justicia de Río Negro, mantiene en alerta a Villa Regina desde hace una semana. El jueves pasado, en plena audiencia judicial virtual, el imputado cortó la tobillera electrónica que lo mantenía bajo control satelital y escapó sin dejar rastros. La situación desató un intenso operativo de búsqueda en la región, con rastrillajes, allanamientos y medidas de presión patrimonial.

Al día siguiente de la fuga, la fiscalía ordenó la detención de una mujer de Regina bajo sospecha de encubrimiento, aunque el juez de Garantías rechazó la acusación y ordenó su inmediata liberación el sábado pasado. Una vez en libertad, la mujer denunció malas condiciones tras el procedimiento y apuntó directamente contra la fiscal del caso.

Una semana prófugo y sin rastros

Desde el 29 de agosto, Facundo Ángel Plos permanece prófugo. La evasión ocurrió en un contexto inusual: el joven se encontraba conectado a una audiencia judicial virtual cuando cortó la tobillera electrónica del sistema de control y se dio a la fuga.

La Policía desplegó un operativo en Villa Regina y zonas rurales cercanas, aunque hasta el momento no logró dar con su paradero. El martes pasado, el MPF ordenó medidas patrimoniales para limitar sus recursos económicos.

Una denuncia contra la Fiscalía por «malas condicions» en la detención de una mujer

Mientras avanzaban las medidas de la Fiscalía, se generó un nuevo foco de tensión en la causa. Una mujer, con vínculos familiares con el fugado, denunció a la fiscal a cargo de la causa por lo que consideró un procedimiento «irregular» que derivó en su detención.

Según relató la mujer, el viernes 29 de agosto efectivos policiales allanaron su domicilio en la chacra donde residía el evadido, en el marco de la investigación por su fuga. Tras revisar la vivienda, le informaron que debía quedar detenida bajo sospecha del delito de «encubrimiento».

Alrededor de las 19, ingresaron a su casa tres mujeres y un hombre de civil. Tras la lectura de la orden, le comunicaron que quedaba detenida. “Me dijeron que tenía que quedar detenida porque estaba encubriendo a Facundo y entorpecía la causa”, declaró en su presentación judicial.

La mujer detalló que pidió ser esposada fuera de la vivienda -sin éxito- para evitar que su hijo, quien tiene discapacidad y padece epilepsia, presenciara la escena. Luego, fue trasladada a la Comisaría 35 de Regina, donde afirmó haber sufrido condiciones indignas de detención.

Aseguró que la celda donde pasó la noche no tenía colchón, ni agua, y estaba expuesta al frío. “No podía hacer mis necesidades, ya que estaba todo a la vista de otro interno”, señaló. Incluso, denunció que cuando su hijo intentó llevarle un colchón, no le permitieron ingresarlo.

Durante la detención, afirmó haber escuchado comentarios intimidantes por parte de personal civil, lo que aumentó su temor. Tras pasar casi 24 horas privada de liberta, la trasladaron a una audiencia judicial.

El sábado, fue presentada ante un juez de garantías, donde la fiscalía intentó formularle cargos por encubrimiento. Sin embargo, el magistrado entendió que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

“El juez dijo que no había nada para que yo quedara presa y que no correspondía formular cargos”, relató la mujer. En consecuencia, se dispuso su inmediata liberación.

En el acta de denuncia, la muer fue informada sobre los derechos que se encuentran contemplados en el Código Procesal Penal de Río Negro: trato digno, medidas de protección, información sobre el resultado del procedimiento y la posibilidad de constituirse en querellante.

El trasfondo familiar

El caso tiene un componente familiar complejo. Facundo Plos es hijo del concubino de la mujer, y residía de manera provisoria en la chacra de la mujer, en un sector independiente de la vivienda. Esta circunstancia, según ella misma declaró, motivó que se la vinculara a la causa.

“Me pongo a disposición para ampliar lo que conté”, dijo ayer en su denuncia, dejando abierta la posibilidad de aportar nuevos elementos sobre lo ocurrido.

La posición de la Fiscalía

Desde el Ministerio Público explicó a Diario RÍO NEGRO que el allanamiento y la detención se realizaron en el marco de las pesquisas del legajo abierto por daño al dispositivo de control y desobediencia a una orden judicial. La Fiscalía argumentó que se secuestró un celular en la vivienda y que, conforme al artículo 108 del Código Procesal Penal, correspondía la detención de la mujer.

Sin embargo, el juez de Garantías consideró que las pruebas eran insuficientes para formular cargos y ordenó la liberación inmediata. La denuncia contra la funcionaria judicial quedó radicada en la Fiscalía 6 de Roca y será evaluada por las instancias correspondientes.